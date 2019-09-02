16,5 миллионов. Чему и как будут учить российских школьников в новом учебном году?

Учебный 2019-2020 год в разных регионах России стартовал по-разному. В одних городах школьники сегодня стояли на торжественных линейках, в других - уже сидели за партами, отпраздновав День знаний в полном соответствии с календарем – 1 сентября. Но днем раньше или позже всего в России более 42 тысяч школ распахнули двери для свыше 16,5 млн учеников. Из них первый раз в первый класс пришли 1,9 млн юных жителей России.

С шахматами, но без мобильников

В связи с тем, что в этом году День знаний выпал на воскресенье, Министерство просвещения предоставило каждому региону возможность самому определять даты праздничных мероприятий и начала занятий. И в большинстве субъектов РФ, в том числе как сообщает ТАСС, в ХМАО, Мурманской, Ярославской, Костромской областях и Крыму, Республике Мордовия, в регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов. В Северной Осетии школьные занятия начнутся с 4 сентября в связи 15-летней годовщиной теракта в Беслане и посвященными этими событиями мероприятиями.

А вот в отношении организации и содержания учебного процесса Министерство просвещения РФ было более категорично.

Так, с нового учебного года в российских школах в обязательном порядке вводятся занятия шахматами ради развития математических способностей у детей. В прошлом году такие занятия проходили в половине школ России (48% от их общего количества) при том, что в 2016/17 учебном году этот показатель составлял лишь 35%. Но обязательным учебным предметом шахматы были в 6% школ, а 32% - частью внеурочной деятельности. В ближайшей перспективе шахматное образование будет доступно в формате внеурочной деятельности для всех учеников, начиная со второго класса во всех российских школах.

В новом учебном году введены ограничения на использование учениками в российских школах мобильных телефонов. Рекомендации о порядке использования телефонов в школах разработала группа представителей Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования. Они были разосланы во все регионы. Министр просвещения России Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании в конце августа заявила, что ограничения вводятся в связи с заботой о здоровье ребенка, а администрациям школ рекомендуется четко и жестко исключить использование мобильных телефонов во время учебного процесса. Предлагается переводить гаджеты на беззвучный режим сразу на входе в учебные заведения, ограничить их использование школьниками во время уроков или вовсе создавать места хранения мобильных телефонов в школах.

В министерстве понимают, что реализовать на практике эти требования будет очень сложно. Например, в Москве соответствующие структуры прямо заявили, что не будут выполнять такие рекомендации, поскольку московским школам, оказывается, нужны мобильные телефоны в учебном процессе.

С утра до ночи

Впрочем, сам учебный процесс в Москве организован наилучшим образом в плане воздействия на здоровье детей. Сегодня это единственный регион России, который смог выполнить поручение Президента РФ и организовать обучение детей в одну первую смену во всех школах города. Такие данные содержатся в докладе Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", который еще в начале лета был опубликован на сайте этого ведомства.

В остальных субъектах РФ до сих пор имеются школы, которые работают в две или даже в три смены.

Судя по докладу Правительства РФ Федеральному собранию «О реализации государственной политики в сфере образования» в 2018-2019 учебном году в 113 школах России 16,6 тысяч детей учились в три смены. В рамках нацпроекта "Образование" полностью ликвидировано обучение в третью смену в России будет лишь к концу 2021 года. И как полагают эксперты, до тех пор даже полное отсутствие гаджетов не поможет укреплению здоровья школьников, которые вынуждены приходить на учебу на ночь глядя.

Проблема, конечно, сдвигается с «мертвой точки». Но за четыре года, с 2014-го по 2018-й, количество работающих в одну смену школ выросло лишь на 3,7%. В 2018 году по данным того же правительственного доклада, численность школьников, которые учатся в одну смену, возросла на 353,4 тысяч и составила около 13,6 млн. человек. В прошлом году в одну смену работали 74,2% российских школ (около 31 тысяч). Количество школ, работающих в две смены, снизилось с 8,4 тысяч в 2017 году до 8,3 тысяч в 2018 году. Но все равно во вторую смену до сих пор учатся около 2 млн. российских школьников. А в таких регионах как Чечня, Дагестан, Югра и Тува в две смены работают свыше 40% общеобразовательных организаций.

При этом как ранее сообщала замминистра просвещения Татьяна Синюгина почти 40% учеников российских школ не получают горячее питание даже один раз в день. А двухразовое питание недоступно 75% школьников. Но, по крайней мере, федеральные чиновники стремятся к тому, чтобы накормить детей, прежде чем их учить. В июне на заседании итоговой коллегии Минпросвещения РФ вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что подготовлен проект федерального закона об обеспечении детей горячим питанием в школах. Но уже сейчас очевидно, что его рассмотрение в Госдуме затянется – предстоит разбираться с федеральными и региональными полномочиями, проще говоря, согласовывать за счет чьих бюджетов будут кормить детей в школах.

Высшие знания

День знаний отмечают не только в школах. Сегодня учебный год начался и в высших учебных заведениях России, где сегодня обучаются порядка 4,1 млн человек. По данным Минобрнауки РФ, в 2019 году на бюджетные места в российские вузы зачислено почти 496 тысяч студентов, причем более 35 тысяч из них - на целевое обучение. А всего за счет бюджетных средств учатся 1,4 млн студентов. Это 59% всех обучающихся в вузах. При этом позволить себе очную форму обучения смогли 57,5% российских студентов (2,36 млн человек), остальные «грызут гранит науки» заочно, зарабатывая себе на жизнь.