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15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»

25 Июля 2019 51 0 Тренды Экономика
15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»

Для того чтобы получить все компенсационные выплаты, грузоотправителям будет необходимо в документальном порядке подтвердить понесенные из-за загрязнения нефти убытки. В данный момент, как пишет «Ъ», полный объем выплат не называется. Однако с учетом того, что грязной нефти оказалось примерно 4,3 млн тонн, компенсация может составить 470 млн. долларов.

Решение принято

24 июля советом директоров «Транснефти» был согласован размер выплат для грузоотправителей, которые пострадали из-за загрязненного хлорорганикой нефтепровода «Дружба». По информации «Ъ», размер выплат по договорам будет общим для всех. Сумма будет составлять до 15 долларов за баррель некондиционной нефти. Однако со своей стороны, как гласит официальное сообщение компании, «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки». О том, сколько «Транснефть» потратит в коечном итоге на компенсацию, не говорится.

Напомним, что о проблемах с нефтью поступающей по экспортному трубопроводу «Дружба» стало известно 19 апреля. Эксперты «Белнефтехима» выявили в сырье в несколько раз превышенный объем хлорорганических соединений. После этого российскую нефть отказались принимать, а транзит через Белоруссию и Украину в Европу временно приостановили.

Все эти события привели к возбуждению уголовного дела об умышленном загрязнении нефти. Позднее под домашний арест взяли четырех человек. Поставку нефти возобновили 9 июня, компенсацию убытков оставили за «Транснефтью», хотя  изначально планировалось привлечь государство. В общей сложности, по оценкам экспертов, загрязненной нефти оказалось 4,3 млн тонн.

Кому сколько?

Если говорить по объемам, то в Польшу и частично Германию попало и было принято 690,5 тыс. тонн нефти. В Венгрии, Словакии и Чехии оказалось еще 700 тыс. тонн. Что касается Белоруссии, то в этой стране оставалось примерно 1,3 млн тонн «грязной» нефти. В данный момент большую часть этого объема уже вытеснили обратно  в Россию и начали очищать на российских НПЗ.

Как заявлял недавно министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, со своей стороны «Белнефтехим» сократил объем экспорта на $800 млн. Как информировали Reuters и Bloomberg, в конце июля «Траснефть» заплатит Казахстану, куда нефть отгружали из Усть-Луги, по 15 долларов за баррель нефти. В итоге сумма компенсации будет составлять 76 млн долларов. Эта сумма включает несколько пунктов: убытки от потери качества, простоя и хранения грязного сырья.

Что касается Польши, то компания Orlen пока направила России только первую часть претензий в связи с приостановками в поставках нефти. Вторая часть будет связана с переработкой загрязненной нефти. Чтобы определить полный объем требований, может понадобиться порядка десяти недель.

Одностороннее решение

Комментируя решение «Транснефти» о максимальном размере в 15 долларов компенсации за грязную нефть в «Дружбе», зампредседателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что оно оказалось односторонним. По словам Сизова, он еще не успел ознакомиться с текстом «локального решения» «Транснефти» и комментариев давать пока не будет.

«Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», — отметил зампредседателя «Белнефтехима».

РБК опросил представителей нефтяных компаний. По их мнению, такой размер компенсаций слишком мал: 15 долларов за баррель составляет примерно 20% стоимости нефти в апреле, когда получился скандал из-за загрязнения «Дружбы».

Больше всего претензий  у белорусов. Они считают, что потери только от испорченного оборудования Мозырскогов НПЗ  составляют $20 млн. Белорусские партнеры предложили России повысить на 22% тариф на транзит по «Дружбе».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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