100 рублей за 1 доллар? Это будет следствием «нефтяной войны» России и Саудовской Аравии 3854 0 Экономика

Пессимистичные прогнозы о том, что рубль может упасть до 100 руб. за доллар, начинают сбываться на глазах. Вслед за опустившейся ниже 30 долларов за баррель нефтью рубль подскочил до 79 руб. за доллар. Не помогли устоять российской валюте и интервенции Центробанка, который еще во вторник продал долларов на 5,5 млрд руб. В Минэнерго ранее сообщали, что «комфортная цена» на нефть для российского бюджета – 28,96 доллара за марку Urals, которая продается с дисконтом к мировому эталону Brent. «Ценовая война» с Саудовской Аравией на европейском и китайском рынке может снизить стоимость нефти до 25 долларов в ближайшее время, что обернется подорожанием рубля примерно до 84 руб. за доллар в краткосрочной перспективе, в долгосрочной же возможен уровень и 100 руб.