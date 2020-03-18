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100 рублей за 1 доллар? Это будет следствием «нефтяной войны» России и Саудовской Аравии

18 Марта 2020 3854 0 Экономика
100 рублей за 1 доллар? Это будет следствием «нефтяной войны» России и Саудовской Аравии

Пессимистичные прогнозы о том, что рубль может упасть до 100 руб. за доллар, начинают сбываться на глазах. Вслед за опустившейся ниже 30 долларов за баррель нефтью рубль подскочил до 79 руб. за доллар. Не помогли устоять российской валюте и интервенции Центробанка, который еще во вторник продал долларов на 5,5 млрд руб. В Минэнерго ранее сообщали, что «комфортная цена» на нефть для российского бюджета – 28,96 доллара за марку Urals, которая продается с дисконтом к мировому эталону Brent. «Ценовая война» с Саудовской Аравией на европейском и китайском рынке может снизить стоимость нефти до 25 долларов в ближайшее время, что обернется подорожанием рубля примерно до 84 руб. за доллар в краткосрочной перспективе, в долгосрочной же возможен уровень и 100 руб.

Причины падения

  • Доллар подорожал до 79 руб. на торгах 18 марта впервые с февраля 2016 года. Сейчас российская валюта сдерживается прямыми продажами долларов со стороны Центробанка и Минфина. Регулятор запланировал на 18 марта интервенции в размере 5,5 млрд руб., за счет чего рублю удалось укрепиться до 77,34 за доллар и до 85,01 за евро. Но без поддержки финансовых властей и сжигания резервов рубль продолжит падение.
  • Рубль следует за нефтью, котировки которой обвалились до 27 долларов за баррель премиальной марки Brent. Цены на нефть реагируют на то, что Россия развалила сделку ОПЕК+, а Саудовская Аравия объявила Москве «ценовую войну» и успешно захватывает традиционные российские рынки Европы и Азии.
  • Также свою лепту вносит пандемия коронавируса, которая уже, по мнению некоторых экономистов, привела к мировой рецессии: китайская экономика в первом квартале рухнула на 13%, экономика США готовится к падению ВВП на 5% во втором квартале, в еврозоне рецессия составит минимум 2%. До конца года, согласно консенсус прогнозам, цена нефти не превысит 30-35 долларов за баррель. Возможно и движение к 20 долларам за баррель, что станет катастрофой для российского бюджета.

Потенциал падения есть, роста – нет

  • По расчетам аналитиков агентства Bloomberg, из-за неблагоприятных факторов рубль входит в число наиболее уязвимых валют мира. Рост доллара к рублю уже составил 20%, но может прибавить еще 29,5% и достигнуть значения 97 руб. за доллар. Таким образом, рубль встанет рядом с турецкой лирой, колумбийским песо, рэндом ЮАР, чилийским песо и бразильским реалом. Это происходит на фоне «количественного смягчения» Федеральной резервной системы США, которая ослабляет доллар и запускает печатный станок.
  • Сейчас, по мнению экспертов, произошло кровопускание, но настоящие потери впереди. Более того, те страны, которые сдерживают падение, расплатятся за это еще большим падением впоследствии. Резкое вычитание доходов от нефти и сокращение валютной выручки могут привести Россию к тому, что у страны возникнет дефицит текущего счета в условиях неликвидного рынка. Это прямой путь к обесценению национальной валюты и неконтролируемой девальвации.

Ждем 80 руб. за доллар для энергичных мер?

  • У Банка России есть рисковый сценарий, и он может его запустить, считает кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС Александр Аршавский.
  • «Банк России указал, что предельным значением для курса доллара будет являться 80 руб. Тогда Банк России начнет принимать энергичные меры. Он и так уже начал продавать валюту через свои инструменты. Конечно, сейчас уже Банк Росси должен включиться в эту борьбу, потому что курс приблизился к 80», – резюмировал Аршавский.
  • По словам главы Сбербанка Германа Грефа, в его организации уже готовятся к худшему. В частности разработали «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике и выяснили, что банк выстоит без нарушения нормативов.
  • Также, по словам Грефа, в последнее время в Сбербанке моделировали три сценария, при этом «один совсем стрессовый». «Во всех трех сценариях для нас, для Сбербанка, для наших клиентов драматических последствий нет, мы спокойно проходим кризис», – заверил глава банка. Предстоящие месяцы проверят его слова реальностью.

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Редакция "Капитала Страны"

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