Зимний туризм и серьезные инвестиции. Анализ деятельности СКФО за ноябрь



Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном "Капиталом страны".

Национальные проекты

Большое внимание в Северо-Кавказском федеральном округе уделяли реализации национальных проектов. Так, в Ингушетии существует 50 региональных проектов, на реализацию которых выделено 8 млрд 905 млн рублей в текущем году. Это капитальное строительство, дополнительное образование, здравоохранение, экология, культура и спорт, а также малое и среднее предпринимательство.

В рамках реализации Национального проекта "Здравоохранение" медики Карачаево-Черкесии получили 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса B. 10 сельских школ региона капитально отремонтированы за счет национального проекта "Образование". А 9 общественных территорий и 57 дворов многоквартирных домов будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до конца года.

Ремонтные работы прошли на трех объектах региональных дорог общей протяженностью 22,4 км при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чеченской Республике. А на территории Грозненской городской агломерации отремонтировано 64 км улично-дорожной сети.

Агропромышленный комплекс

В Ингушетии общий объем сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев 2020 года составил 8942,4 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства достиг 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. Производство мяса увеличилось на 8,8%, молока на 0,8%, яиц на 0,7%, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,6%, составив 67,8 тыс. голов.

В Карачаево-Черкесии посеяно 19475 га озимой пшеницы, 3596 га озимого ячменя, 50 га тритикале и 300 га озимого рапса. Общий объем посевов превышает показатели прошлого года на 7%. При этом по всем основным продуктам, входящим в продовольственную корзину, регион обеспечивает собственные потребности.

Инвестиции

В Северо-Кавказском федеральном округе сформирован инвестиционный портфель с 43 проектами на сумму 67 млрд рублей, в который входят проекты в области сельского хозяйства, промышленности, туризма и пищевой промышленности.

С начала 2020 года ОАО «Российские железные дороги» инвестировало в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Чеченской Республики более 620 млн рублей.

В развитие эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды власти Ставрополья и Министерство экономического развития России планируют вложить порядка 36 млрд рублей.

Туризм

Горнолыжный сезон открыт в "Архызе" Карачаево-Черкесии. Туристов ждут новые зоны катания и точки питания на склонах и площади Романтика, новые удобные тарифы на ски-пассы, а также трансфер из аэропорта Минеральных вод и обратно. "Архыз" вошел в пятерку лучших курортов для оздоровительного отдыха на Новый год, согласно данным российского сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Возглавил список курортов Пятигорск, за ним следуют Кисловодск, курорты Тюмени и Железноводск в Ставропольском крае.

Четыре туристических проекта Северной Осетии выиграли грантовый конкурс Ростуризма. А Чеченская Республика заняла второе место после Ставропольского края по приросту иностранного туризма во всем СКФО.

Производство

В Ингушетии индекс промышленного производства за 9 месяцев 2020 года составил 107,3%. Это 4 место по СКФО, 8 место по России. По сравнению с 2019 годом рост показала добыча общераспространенных полезных ископаемых (138,3%), обрабатывающие компании отгрузили продукции на 1,3 млрд рублей, выросла переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (123,1%), производство кирпича увеличилось в 1,7 раза, асфальтобетонной дорожной смеси – в 3,1 раза, строительных сборных конструкций – в 1,3 раза, также вырос объем отгруженной продукции металлургической отрасли (105,5 %).

В Северной Осетии первый раз с 2014 года индекс промышленного производства за 9 месяцев показал положительную динамику, составив 130,7 % к показателям того же периода прошлого года.

Строительство

В Ингушетии наблюдается ежегодная тенденция роста в области строительства. Общий объем работ за период с января по сентябрь увеличился на 29,7% относительно аналогичного периода 2019 года, составив 10,9 млрд рублей. Таким образом Ингушетия вышла на 1 место по темпам роста строительных работ среди субъектов СКФО и на 8 место по России.

Транспорт

К началу 2021 года все данные о дорогах Ингушетии будут переведены в цифровой формат. Речь идет о единой цифровой среде для получения информации о дорожной деятельности в Российской Федерации - Системе контроля дорожного фонда. Система будет заниматься сбором и хранением информации о всех дорогах страны, что позволит дорожникам и властям оперативно реагировать на жалобы и ликвидировать аварийные участки.

А власти Ставропольского края планируют обновить подвижной состав электротранспорта региона.