Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 ДЕК, 04:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 ДЕК, 04:08 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Зимний туризм и серьезные инвестиции. Анализ деятельности СКФО за ноябрь

Дек 8
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Зимний туризм и серьезные инвестиции. Анализ деятельности СКФО за ноябрь


Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном "Капиталом страны".

Национальные проекты

Большое внимание в Северо-Кавказском федеральном округе уделяли реализации национальных проектов. Так, в Ингушетии существует 50 региональных проектов, на реализацию которых выделено 8 млрд 905 млн рублей в текущем году. Это капитальное строительство, дополнительное образование, здравоохранение, экология, культура и спорт, а также малое и среднее предпринимательство.

В рамках реализации Национального проекта "Здравоохранение" медики Карачаево-Черкесии получили 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса B. 10 сельских школ региона капитально отремонтированы за счет национального проекта "Образование". А 9 общественных территорий и 57 дворов многоквартирных домов будут благоустроены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» до конца года.

Ремонтные работы прошли на трех объектах региональных дорог общей протяженностью 22,4 км при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Чеченской Республике. А на территории Грозненской городской агломерации отремонтировано 64 км улично-дорожной сети.

Агропромышленный комплекс

В Ингушетии общий объем сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев 2020 года составил 8942,4 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства достиг 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. Производство мяса увеличилось на 8,8%, молока на 0,8%, яиц на 0,7%, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 5,6%, составив 67,8 тыс. голов.

В Карачаево-Черкесии посеяно 19475 га озимой пшеницы, 3596 га озимого ячменя, 50 га тритикале и 300 га озимого рапса. Общий объем посевов превышает показатели прошлого года на 7%. При этом по всем основным продуктам, входящим в продовольственную корзину, регион обеспечивает собственные потребности.

Инвестиции

В Северо-Кавказском федеральном округе сформирован инвестиционный портфель с 43 проектами на сумму 67 млрд рублей, в который входят проекты в области сельского хозяйства, промышленности, туризма и пищевой промышленности.

С начала 2020 года ОАО «Российские железные дороги» инвестировало в развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Чеченской Республики более 620 млн рублей.

В развитие эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды власти Ставрополья и Министерство экономического развития России планируют вложить порядка 36 млрд рублей.

Туризм

Горнолыжный сезон открыт в "Архызе" Карачаево-Черкесии. Туристов ждут новые зоны катания и точки питания на склонах и площади Романтика, новые удобные тарифы на ски-пассы, а также трансфер из аэропорта Минеральных вод и обратно. "Архыз" вошел в пятерку лучших курортов для оздоровительного отдыха на Новый год, согласно данным российского сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Возглавил список курортов Пятигорск, за ним следуют Кисловодск, курорты Тюмени и Железноводск в Ставропольском крае.

Четыре туристических проекта Северной Осетии выиграли грантовый конкурс Ростуризма. А Чеченская Республика заняла второе место после Ставропольского края по приросту иностранного туризма во всем СКФО.

Производство

В Ингушетии индекс промышленного производства за 9 месяцев 2020 года составил 107,3%. Это 4 место по СКФО, 8 место по России. По сравнению с 2019 годом рост показала добыча общераспространенных полезных ископаемых (138,3%), обрабатывающие компании отгрузили продукции на 1,3 млрд рублей, выросла переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (123,1%), производство кирпича увеличилось в 1,7 раза, асфальтобетонной дорожной смеси – в 3,1 раза, строительных сборных конструкций – в 1,3 раза, также вырос объем отгруженной продукции металлургической отрасли (105,5 %).

В Северной Осетии первый раз с 2014 года индекс промышленного производства за 9 месяцев показал положительную динамику, составив 130,7 % к показателям того же периода прошлого года.

Строительство

В Ингушетии наблюдается ежегодная тенденция роста в области строительства. Общий объем работ за период с января по сентябрь увеличился на 29,7% относительно аналогичного периода 2019 года, составив 10,9 млрд рублей. Таким образом Ингушетия вышла на 1 место по темпам роста строительных работ среди субъектов СКФО и на 8 место по России.

Транспорт

К началу 2021 года все данные о дорогах Ингушетии будут переведены в цифровой формат. Речь идет о единой цифровой среде для получения информации о дорожной деятельности в Российской Федерации - Системе контроля дорожного фонда. Система будет заниматься сбором и хранением информации о всех дорогах страны, что позволит дорожникам и властям оперативно реагировать на жалобы и ликвидировать аварийные участки.

А власти Ставропольского края планируют обновить подвижной состав электротранспорта региона.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
11 Дек:
10 Дек:
10 Дек:
Вне округа (Федерация):
10 Дек:
9 Дек:
6 Дек:
РОССИЯ:
10 Дек:
10 Дек:
9 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Доходы «Газпром» упали почти вдвое

Доходы «Газпром» упали почти вдвое
Экономика

Налоговая начала следить за расходами россиян. Большие траты требует объяснить

Налоговая начала следить за расходами россиян. Большие траты требует объяснить
Экономика

Записка из ФСБ о росте цен на продукты настроила Путина против правительства

Записка из ФСБ о росте цен на продукты настроила Путина против правительства
Экономика 2

Рабочим «Роснефти» не выплатили 7,5 млн рублей. Они объявили забастовку

Рабочим «Роснефти» не выплатили 7,5 млн рублей. Они объявили забастовку
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь

«Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь

Новая закалочная печь отечественного производства появилась в Карелии

Новая закалочная печь отечественного производства появилась в Карелии

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

00:13 «Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь «Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10 ДЕК, 18:41 Новая закалочная печь отечественного производства появилась в Карелии Новая закалочная печь отечественного производства появилась в Карелии
10 ДЕК, 17:32 Комплекс по переработке отходов начнет работу в Ростовской области Комплекс по переработке отходов начнет работу в Ростовской области
10 ДЕК, 17:28 Создана комиссия по вопросам регулирования цветочной отрасли при ТПП РФ Создана комиссия по вопросам регулирования цветочной отрасли при ТПП РФ
10 ДЕК, 17:16 Стратегию партнерства между Россией и Азербайджаном рассмотрели на форуме в ТПП РФ Стратегию партнерства между Россией и Азербайджаном рассмотрели на форуме в ТПП РФ
10 ДЕК, 16:54 Виктор Дмитриев: Наша главная задача – обеспечить население эффективными лекарственными препаратами! Виктор Дмитриев: Наша главная задача – обеспечить население эффективными лекарственными препаратами!
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09 ДЕК, 23:52 Международный экспорт и новинки АПК. Анализ деятельности ЮФО за ноябрь Международный экспорт и новинки АПК. Анализ деятельности ЮФО за ноябрь
09 ДЕК, 16:01 В селах Дагестана состоялся торжественный пуск природного газа В селах Дагестана состоялся торжественный пуск природного газа
09 ДЕК, 13:34 В Крыму завершен ремонт дороги между Керчью и курортным поселком Героевское В Крыму завершен ремонт дороги между Керчью и курортным поселком Героевское
08 ДЕК, 20:55 Препарат для лечения коронавируса начали производить в Тверской области Препарат для лечения коронавируса начали производить в Тверской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter