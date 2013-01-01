Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
В Сирии завершилась масштабная благотворительная акция «С любовью из России». Она проходила с 15 сентября по 27 декабря 2020 года в провинциях Саламия, Хама, Хомс, Тартус, Латакия, Алеппо, Дамаск и Риф Дамаск. В ходе гуманитарной миссии была оказана помощь 9 тысячам семей, пострадавшим от военных действий и экономической блокады страны. Каждая семья получила трехмесячный продуктовый набор. Всего волонтеры раздали нуждающимся 495 тонн продовольствия.
Мероприятия проводились под патронатом Совета министров САР при поддержке губернаторов провинций, которые присутствовали на открытии акций в сирийских городах вместе с депутатами Народного собрания и представителями гражданского общества. Масштабная благотворительная акция «С любовью из России» стала посланием мира и братской любви России к сирийскому народу.
Благотворительная акция завершилась торжественным собранием, в ходе которого состоялось награждение волонтеров, обеспечивающих организацию и раздачу гуманитарной помощи. В Российском культурном центре в Дамаске генеральный директор Российско-Сирийского делового совета, президент российской Ассоциации по развитию дружественных и деловых связей с Сирией д-р Луай Юсеф и директор Центра Николай Сухов вручили грамоты 31 члену волонтерской команды.
Результатом хорошо организованной и слаженной работы Российско-Сирийского делового совета стало успешное проведение всех девяти гуманитарных акций, которые достигли поставленной перед ними цели и встретили самый благожелательный отклик со стороны населения и органов власти САР.
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