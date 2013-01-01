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Завершена благотворительная акция «С любовью из России»

Дек 30
ТПП РФ
Завершена благотворительная акция «С любовью из России»


В Сирии завершилась масштабная благотворительная акция «С любовью из России». Она проходила с 15 сентября по 27 декабря 2020 года в провинциях Саламия, Хама, Хомс, Тартус, Латакия, Алеппо, Дамаск и Риф Дамаск. В ходе гуманитарной миссии была оказана помощь 9 тысячам семей, пострадавшим от военных действий и экономической блокады страны. Каждая семья получила трехмесячный продуктовый набор. Всего волонтеры раздали нуждающимся 495 тонн продовольствия.

Спонсором и организатором гуманитарной миссии по поручению Торгово-промышленной палаты Российской Федерации выступил Российско-Сирийский деловой совет при поддержке Федерального агентства «Россотрудничество», посольства РФ в Сирии, Ассоциации по развитию дружественных и деловых связей с Сирией.

Мероприятия проводились под патронатом Совета министров САР при поддержке губернаторов провинций, которые присутствовали на открытии акций в сирийских городах вместе с депутатами Народного собрания и представителями гражданского общества. Масштабная благотворительная акция «С любовью из России» стала посланием мира и братской любви России к сирийскому народу.

Благотворительная акция завершилась торжественным собранием, в ходе которого состоялось награждение волонтеров, обеспечивающих организацию и раздачу гуманитарной помощи. В Российском культурном центре в Дамаске генеральный директор Российско-Сирийского делового совета, президент российской Ассоциации по развитию дружественных и деловых связей с Сирией д-р Луай Юсеф и директор Центра Николай Сухов вручили грамоты 31 члену волонтерской команды.

Результатом хорошо организованной и слаженной работы Российско-Сирийского делового совета стало успешное проведение всех девяти гуманитарных акций, которые достигли поставленной перед ними цели и встретили самый благожелательный отклик со стороны населения и органов власти САР.

30 Дек 2020, ТПП РФ


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