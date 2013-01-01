Запущена первая очередь строящегося под Тулой тепличного комплекса общей стоимостью 25 млрд рублей
Около 1,2 тыс. новых рабочих мест будет создано в Щекинском районе Тульской области после выхода на полную производственную мощность тепличного комплекса «Тульский». Агрохолдинг «Эко-культура» инвестирует в проект 25 млрд рублей. Сейчас завершена первая очередь строительства стоимостью 7,8 млрд рублей. Трудоустроено свыше 400 человек. Реализация инвестпроекта пройдет в три этапа.
В работу запущена первая очередь тепличного комплекса, где будут выращиваться наиболее востребованные у потребителей сорта томатов. Действующая площадь теплицы – 26 га, производительность – около 22 тыс. тонн овощей в год.
При строительстве использованы отечественные металлоконструкции, профили и комплектующие, сделанные в том числе и на тульских предприятиях.
В ТК «Тульский» применяется автоматизированная система управления новейшего поколения, что гарантирует создание идеального микроклимата для выращивания овощных культур.
Уровень досвечивания, режим влажности и температуры, содержание углекислоты и периодичность внесения удобрений – все эти параметры регулируются центральным компьютером.
Акцент сделан на безопасное и экологически чистое производство. При культивировании овощей не применяются стимуляторы роста и химические препараты для защиты растений от болезней и вредителей. Практикуются только натуральные средства и методики.
После полного запуска в работу всех очередей комплекса его площадь составит 77,8 га, а выпуск продукции возрастет до 62,5 тыс. тонн овощей ежегодно. Вторая и третья очереди будут введены в эксплуатацию в течение 2021 года.
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