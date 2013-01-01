ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
22 ИЮЛ, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ИЮЛ, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Второй день работы МАКС

Июл 22
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Второй день работы МАКС


Второй день работы Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 ознаменовался подписанием ряда важнейших соглашений о сотрудничестве и заключением контрактов в сферах лизинга, авиастроения, космических технологий, финансирования проектов и международного сотрудничества.

Традиционно, во второй день работы МАКС прошло наибольшее количество деловых мероприятий и заключен большой пул соглашений и контрактов. В рамках Деловой программы авиасалона состоялось около 30 конференций, круглых столов, брифингов, семинаров и пресс-конференций, основными темами которых стали беспилотные технологии, выстраивание кооперационных связей и привлечение молодежи в индустрию авиации и космоса. А среди важнейших событий можно выделить конференцию «Рынки будущего» Объединенной авиастроительной корпорации.

На площадке салона были подписаны лизинговые соглашения на поставку авиационной техники, а также совершена передача машин по заключенным ранее контрактам. В частности, Airbus и авиакомпания «Азимут» заявили о поставке 6 самолетов A220-300 в период с 2022 по 2024 гг. А авиакомпании «КрасАвиа» и «РусАвиа» получили, соответственно, вертолет Ми-8МТВ-1 и «Ансат» в санитарном варианте от Государственной транспортной лизинговой компании.

В сфере финансирования проектов отметился Новикомбанк, заключив ряд соглашений: с ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина о финансировании организации серийного производства элементов конструкций самолёта МС-21 на сумму 1,35 млрд рублей; с холдингом «Вертолеты России» для финансирования организации серийного производства авиатехники гражданского назначения на сумму 10 млрд рублей; с Объединенной двигателестроительной корпорацией о финансировании серийного производства двигателя ПД-14.

Также холдинг «Вертолёты России» заключил с Банком ВТБ соглашение о финансировании проектов по развитию гражданского вертолетостроения.

Главной темой взаимодействия в сфере международного сотрудничества стало соглашение Уральского завода гражданской авиации и компании «Казахстанская авиационная индустрия» о приобретении последней 20%-ой доли в предприятии «Байкал-Инжиниринг» – компании, специалисты которой разработали легкий многоцелевой самолет «Байкал». Стоимость сделки оценили в 1 млрд рублей.

Холдинг «Технодинамика» и Zen Technologies Limited будут сотрудничать в рамках поставок на рынки Индии тренажеров для авиации и медицины, а Государственная транспортная лизинговая компания, ООО «Индустриальные Дроны» и бразильская BirdView Drone BioControl намерены сотрудничать в сфере экспорта отечественных беспилотных летательных аппаратов.

И, наконец, сфера космоса. Компания «Главкосмос Пусковые Услуги» подписала соглашение с компанией «Орбитальный экспресс» на выведение в космос в 2022 году малого космического аппарата. На борту аппарата будет размещен экспериментальный космический сервер компании RuVDS.

А теперь немного цифр. Более 16,5 тыс. человек посетили авиасалон во второй день его работы. Охват аудитории официальных аккаунтов МАКС в социальных сетях достиг порядка 234 тыс. человек, а официальный сайт салона посетили более 73 тыс. пользователей.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начал работу 20 июля в подмосковном Жуковском, авиасалон будет принимать гостей до 25 июля включительно. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
21 Июл:
21 Июл:
20 Июл:
Вне округа (Федерация):
19 Июл:
16 Июл:
16 Июл:
РОССИЯ:
21 Июл:
21 Июл:
21 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить

Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить
Экономика 3

«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России

«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России
Экономика 1

Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»

Кремль: Путин поручил сдерживать цены не ради выборов в Госдуму – это его «приоритет»
Экономика 2

Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%

Набиуллина столкнулась с гиперинфляцией в умах: каждый шестой россиянин оценил рост цен в 30%
Экономика 5

Узнай, страна!

Второй день работы МАКС

Второй день работы МАКС

В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

10:17 Второй день работы МАКС Второй день работы МАКС
Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить
Магазины предупредили о подорожании обуви и одежды. 38% россиян не могут себе их позволить
21 ИЮЛ, 23:44 В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники В Ульяновской области создают специализированную компанию по лизингу авиатехники
21 ИЮЛ, 20:56 В Республике Крым модернизировали производство соды В Республике Крым модернизировали производство соды
21 ИЮЛ, 20:41 Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС
21 ИЮЛ, 10:29 В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников В Чукотском автономном округе обеспечат почтовую связь с использованием беспилотников
21 ИЮЛ, 09:29 Первый день работы МАКС Первый день работы МАКС
«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России
«По команде Путина»: Росстат обнаружил падение цен в России
21 ИЮЛ, 08:03 В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати
20 ИЮЛ, 23:50 В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей
20 ИЮЛ, 16:06 ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС
20 ИЮЛ, 15:41 В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино» В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter