

Второй день работы Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 ознаменовался подписанием ряда важнейших соглашений о сотрудничестве и заключением контрактов в сферах лизинга, авиастроения, космических технологий, финансирования проектов и международного сотрудничества.

Традиционно, во второй день работы МАКС прошло наибольшее количество деловых мероприятий и заключен большой пул соглашений и контрактов. В рамках Деловой программы авиасалона состоялось около 30 конференций, круглых столов, брифингов, семинаров и пресс-конференций, основными темами которых стали беспилотные технологии, выстраивание кооперационных связей и привлечение молодежи в индустрию авиации и космоса. А среди важнейших событий можно выделить конференцию «Рынки будущего» Объединенной авиастроительной корпорации.

На площадке салона были подписаны лизинговые соглашения на поставку авиационной техники, а также совершена передача машин по заключенным ранее контрактам. В частности, Airbus и авиакомпания «Азимут» заявили о поставке 6 самолетов A220-300 в период с 2022 по 2024 гг. А авиакомпании «КрасАвиа» и «РусАвиа» получили, соответственно, вертолет Ми-8МТВ-1 и «Ансат» в санитарном варианте от Государственной транспортной лизинговой компании.

В сфере финансирования проектов отметился Новикомбанк, заключив ряд соглашений: с ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина о финансировании организации серийного производства элементов конструкций самолёта МС-21 на сумму 1,35 млрд рублей; с холдингом «Вертолеты России» для финансирования организации серийного производства авиатехники гражданского назначения на сумму 10 млрд рублей; с Объединенной двигателестроительной корпорацией о финансировании серийного производства двигателя ПД-14.

Также холдинг «Вертолёты России» заключил с Банком ВТБ соглашение о финансировании проектов по развитию гражданского вертолетостроения.

Главной темой взаимодействия в сфере международного сотрудничества стало соглашение Уральского завода гражданской авиации и компании «Казахстанская авиационная индустрия» о приобретении последней 20%-ой доли в предприятии «Байкал-Инжиниринг» – компании, специалисты которой разработали легкий многоцелевой самолет «Байкал». Стоимость сделки оценили в 1 млрд рублей.

Холдинг «Технодинамика» и Zen Technologies Limited будут сотрудничать в рамках поставок на рынки Индии тренажеров для авиации и медицины, а Государственная транспортная лизинговая компания, ООО «Индустриальные Дроны» и бразильская BirdView Drone BioControl намерены сотрудничать в сфере экспорта отечественных беспилотных летательных аппаратов.

И, наконец, сфера космоса. Компания «Главкосмос Пусковые Услуги» подписала соглашение с компанией «Орбитальный экспресс» на выведение в космос в 2022 году малого космического аппарата. На борту аппарата будет размещен экспериментальный космический сервер компании RuVDS.

А теперь немного цифр. Более 16,5 тыс. человек посетили авиасалон во второй день его работы. Охват аудитории официальных аккаунтов МАКС в социальных сетях достиг порядка 234 тыс. человек, а официальный сайт салона посетили более 73 тыс. пользователей.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начал работу 20 июля в подмосковном Жуковском, авиасалон будет принимать гостей до 25 июля включительно. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".