Впервые на МАКС. МС-21-310



В конце прошлого года СМИ взорвались эксклюзивными сообщениями: в воздух впервые поднят авиалайнер МС-21-310 с новейшими российскими двигателями ПД-14. Это событие было названо важнейшим для отечественного авиастроения гражданских самолетов.

МС-21-310 - первый российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, на котором установлены отечественные двигатели ПД-14. Авиалайнер впервые поднялся в воздух 15 декабря 2020 года, при этом сам полет продолжался в течение 1 часа и 25 минут.

Первый полет МС-21-310 проходил на аэродроме Иркутского авиазавода, а уже в июне текущего года лайнер совершил перелет в Ульяновск, где была осуществлена его покраска. В настоящее время МС-21-310 находится в Жуковском. Здесь самолет пройдет все необходимые испытания.

Разработчиком семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 является ПАО "Корпорация "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации, которое ведет работы совместно с ОКБ Яковлева. В настоящее время МС-21-310 проходит сертификационные испытания, а его серийное производство может начаться в 2022 году.

Примечательно, что самолеты МС-21 хотели переименовать в Як-242 после того, как начнется их серийное производство. Но разработчики отказались от этой идеи.

Семейство российских перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей ПД (пермский двигатель) с тягой на взлете от 9 до 18 тонн, разрабатывает корпорация ОДК, причем головным разработчиком выступает пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», а головным изготовителем — АО «ОДК-Пермские моторы», также расположенное в Перми.

Свой первый запуск на наземном испытательном стенде первый образец двигателя-демонстратора ПД-14 прошел 9 июня 2012 года, а 30 октября 2015 года состоялось начало испытаний двигателя на крыле летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Серийным производством самолетов МС-21 займется Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал ПАО «Корпорация "Иркут"». Разработчики планируют реализовать до 1000 самолетов в течение следующих 20 лет. Предполагается, что лайнеры МС-21 составят конкуренцию новейшим самолетам Boeing 737 MAX, Airbus A320neo и китайскому Comac C919.

Одним из важнейших для пассажирского лайнера преимуществ МС-21 является самый широкий в своём классе фюзеляж, что позволит изготовлять модели с разной компоновкой по уровню комфорта и вместимости. Разработчики сообщают, что за счет данного конструкторского решения удалось увеличить ширину кресел и пространство между ними, что значительно повысит комфортабельность пассажирского салона и уменьшит время посадки и высадки пассажиров в аэропорту.

Уникальные конструкторские решения позволяют МС-21 снизить потребление топлива, сократить вредные выбросы в атмосферу более чем на 20%, по сравнению с аналогичными моделями, и сократить эксплуатационные затраты, в среднем на 6 - 15%.

Первый российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21-310 будет представлен широкой публике на МАКС-2021. Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.