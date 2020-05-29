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Коронавирус

Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

Июн 5
ТПП РФ
Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

Елена Дыбова - вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
С началом этого месяца во многих регионах страны началось ослабление режима самоизоляции и сейчас всем предприятиям очень важно приступать к активной работе. Результат начала работы и недопущение новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией будет зависеть от правильного понимания предпринимателями ситуации, от четких инструкций – каким образом приступить к работе, обеспечить создание условий для безопасности сотрудников и клиентов на всех этапах и соблюсти при этом установленные Роспотребнадзором рекомендации.

Именно поэтому ТПП России инициировала серию практических вебинаров с Роспотребнадзором по отраслевой принадлежности: для предприятий сферы торговли, гостиничного и курортного бизнеса, сферы бытовых услуг и общественного питания, индустрии красоты. Предпринимателям важно услышать: каким образом будет происходить открытие предприятий и вывод на них работников, дальнейшее соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Сейчас предприниматели обращаются с многочисленными запросами и в Торгово-промышленную палату, и в Роспотребнадзор с предложениями о необходимости скорейшего запуска работы сферы услуг и общественного питания; позволить открыть, летние веранды на свежем воздухе и гостиницы, при обязательном соблюдении требований рассадки и расположения гостей.

Но кроме открытия бизнесу важно понять, а сможет ли он выполнять все предписания дальше, по силам ли это ему в сегодняшней ситуации? Есть ряд требований, которые бизнес считает излишними, и ТПП РФ уже обратилось в Роспотребнадзор с просьбой их исключить, например, использование фото- и видеофиксации и дорогостоящих бактерицидных облучателей в работе торговых магазинов и сферы услуг; снятие ковролина и обоев в отелях и санаториях, и некоторые другие.

От того, насколько подробно сейчас будет проинформирован бизнес, зависит не только сохранение жизней и здоровья людей, но и успешный запуск экономики страны. Организация такого прямого общения предпринимателей с Роспотребнадзором позволит эффективно решать эти задачи.

5 Июн 2020, ТПП РФ


 
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