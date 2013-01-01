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В ТПП РФ: ведомства показали отличное взаимодействие в решениях по регулированию импорта пестицидов

Авг 20
ТПП РФ
В ТПП РФ: ведомства показали отличное взаимодействие в решениях по регулированию импорта пестицидов


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направило компаниям, осуществляющим импорт пестицидов на территорию страны, указание использовать при ввозе этих опасных химических веществ склады временного хранения, имеющие лицензию Ростехнадзора. Комментирует член Правления ТПП России Пётр Каныгин.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направило компаниям, осуществляющим импорт пестицидов на территорию страны, указание использовать при ввозе этих опасных химических веществ склады временного хранения, имеющие лицензию Ростехнадзора.

На проблему оборота импортных опасных химических веществ, коими являются сельскохозяйственные пестициды, внимание контролирующих органов обратила ТПП России. Процесс оформления и ввоза в нашу страну ядохимикатов, некоторые из которых при незначительном превышении концентрации сопоставимы с боевыми отравляющими веществами, не поддавался никакой логике. Опасные вещества, перемещение которых в любом ином случае жестко регламентируется нормативными правовыми актами сразу нескольких ведомств, могли сгружаться на растаможку на складах временного хранения, как-будто это какие-то мягкие игрушки или яблоки с грушами из соседней страны.

Инициатива ТПП России помогла скоординировать работу сразу нескольких ведомств: Минсельхоза, Федеральной таможенной службы и Ростехнадзора. Дело в том, что безопасное хранение пестицидов на складе обеспечивается исключительно соблюдением требований промышленной безопасности. Именно Ростехнадзор дал сведения о тех объектах, которые имеют соответствующую лицензию и проверяются инспекторами этой службы. Таможня определила перечень таможенных постов, в границах которых находятся лицензированные склады временного хранения. Работа с импортерами пестицидов и их координация остается в ведении Минсельхоза России.

Можно уверенно сказать, что ведомства показали отличный пример взаимодействия, а наша страна стала безопаснее.

20 Авг 2020, ТПП РФ


 
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