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В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе

Ноя 3
ТПП РФ
В ТПП РФ убеждены в перспективности бизнеса по франшизе


Бизнес по франшизе с каждым годом становится все популярнее.Эту тенденцию заметили и в Торгово-промышленной палате России. Своими наблюдениями за франчайзинговым рынком с читателями нашего издания делится председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров

  1. В чем преимущества бизнеса по франшизе от традиционного, собственного бизнеса и каковы основные тренды его развития в России?

Франшиза – самый простой способ начать бизнес или инвестировать средства. Франчайзи не нужно изобретать велосипед. Все уже придумано. Более того, большинство франчайзеров научат на этом велосипеде ездить. В идеальном сценарии франчайзи оказывается полная информационная, юридическая и маркетинговая поддержка. Однако ответственность за успех предприятия зависит от самого франчайзи, его вовлеченности в бизнес-процесс, активной работы с клиентами и партнерами, постоянного развития и обучения персонала. 

Сейчас на рынке выигрывают бренды старше пяти лет, с хорошей репутацией, резервным капиталом и возможностью работать в онлайн-формате.

 

  1. По Вашему опыту, в франшизу приходят опытные предприниматели или среди них есть начинающие?

Около 80% франчайзи - опытные бизнесмены. Многие по франчайзинговой модели развивают смежные области основного бизнеса, например, бытовая техника и автотовары, ресторан и доставка еды, а некоторые развивают сразу несколько ветвей бизнеса. Однако опыт не всегда равно успех. Мы активно работаем и с молодыми предпринимателями, которые порой предлагают лучшие решения, открывают новые горизонты и идут в бизнес смелыми большими шагами.

 

  1. В период пандемии бизнес по-франшизе пострадал больше или меньше, вообще, часто ли происходят ситуации, когда франчайзи полностью приостанавливает свою деятельность?

В любой кризис есть победители и проигравшие. В этот раз на стороне условных «победителей» – франшиза, бизнес-модель которой предусматривает работу онлайн: дистанционная продажа и доставка товаров, открытие пунктов выдачи заказов, образовательные и спортивные курсы, а также информационные системы и медицинские услуги. Те предприниматели, которые «ушли» в онлайн в период пандемии не только сохранили клиентов, а получили новых - тех, кто раньше предпочитал покупать товар в розничных магазинах. На стороне «проигравших» - бизнес, который никак не может работать дистанционно – розничные магазины, индустрия красоты и развлечений. Есть и третья сторона – франчайзи, которые у недобросовестных предпринимателей купили «оберточную» франшизу с привлекательными условиями, существующими только на бумаге. Часто в таких ситуациях выясняется, что у франчайзера даже не зарегистрирован товарный знак! Если в первом и втором случае «крыша», то есть франчайзер может минимизировать риски и при необходимости поддержать франчайзи: разделить риски, дать отсрочки платежей, договориться с банками о лояльных условиях на кредиты, усилить рекламу и т.д, то в последнем случае франчайзи просто теряет деньги и доверие к этой экономической модели бизнеса.

 

  1. Многие предприниматели сомневаются в надежности франшизы и опасаются обмана, какие советы Вы готовы дать по этому поводу?

Работающая франшиза – это проверенная и многократно протестированная бизнес-модель. И таких в России очень много. Однако от обмана никто не застрахован, поэтому перед покупкой следует со знанием дела оценить все риски рассматриваемой франшизы, либо обратиться за помощью к авторитетному мнению экспертов, которые сделают это за вас.

 

  1. Мы знаем, что Совет ТПП РФ по развитию электронной коммерции, который Вы возглавляете, обратился к Президенту ТПП РФ Сергею Катырину с предложением о создании реестра надежных франшиз, который уже начал функционировать. Чем была продиктована такая инициатива?

В период восстановления экономики от последствий пандемии особенно важно сосредоточить усилия на развитии малого и среднего предпринимательства, не дать начинающему бизнесу совершить ошибку и потерять деньги. Реестр надежных франшиз Торгово-промышленной палаты России –  современный электронный сервис, который позволяет предпринимателям приобрести бизнес у проверенного франчайзера, сэкономить средства на старте проекта и обрести надежного партнера.

 

  1. Какие преимущества получает франшиза, включенная в Реестр надежных франшиз?

Каждый франчайзер, желающий подтвердить добросовестность своей франшизы, проходит тщательный анализ специалистами крупнейшего объединения предпринимателей России – Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Система торгово-промышленных палат в России – зарекомендовавшее себя экспертное сообщество с многолетней историей, единственный общепризнанный институт поддержки бизнеса во всем мире.

Помимо признания авторитетным предпринимательским сообществом,  франчайзер получает значимую информационную поддержку и приоритет участия в мероприятиях, проводимых ТПП РФ, также у него появляется возможность участвовать в формировании законодательных инициатив, регулирующих сферу франчайзинга.

Франчайзи получает доступ к перечню проверенных надежных франшиз, и, при необходимости может получить консультационной помощь в получении государственной поддержки.

 

  1. Кто может стать участником Реестра надежных франшиз, какие требования выдвигаются его участникам?

Попасть в реестр может любой франчайзер, прошедший проверку Департамента цифрового развития ТПП РФ. Для подтверждения надежности потребуется зарегистрированный товарный знак, проект договора коммерческой концессии при необходимости его заключения и прибыльные франчайзинговые предприятия. Кроме того, по информации из открытых информационных источников, Департамент цифрового развития оценивает экономическую «чистоту» и репутацию  франчайзера. В случае успешного прохождения проверки, компания-франчайзер получает соответствующее свидетельство, а информация о ней размещается в электронном Реестре надежных франшиз.

 

  1. Какие перспективы развития проекта «Реестр надежных франшиз»?

Реестр надежных франшиз - это новый проект ТПП РФ. В текущем году отрабатывались основные принципы ведения Реестра и порядок отбора надежных франшиз. В ближайших планах - расширить возможности Реестра и реализовать услугу анализа франшизы по заявке потенциального покупателя. В перспективе – создать единую базу проверенных франшиз, зарекомендовавших себя как надежные, а также внедрить систему рейтингования франшиз, осуществить продвижение франшиз в регионах.

 

  1. Какие прогнозы можно дать по развитию рынка франчайзинга в России? Что необходимо сделать, чтобы этот формат бизнеса стал более популярным?

Эта бизнес-модель эффективна и популярна, и тех, кто в этом убедился – десятки тысяч, однако недобросовестные продавцы подрывают ее авторитет в глазах начинающих предпринимателей. В наших силах – отделить зёрна от плевел и предоставить потенциальному покупателю проверенный, эффективный товар.

3 Ноя 2020, ТПП РФ


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