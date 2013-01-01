В ТПП РФ считают, что в условиях неопределенности потребитель становится более экономным



После оживления потребительского рынка в июле, расходы россиян в начале августа вновь стали снижаться. По данным холдинга «Ромир», средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5 % по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 рубля. При этом объем повседневных расходов сократился сразу на 10,3 % — до 3843 рублей. Ситуацию комментирует председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Исследование холдинга «Ромир», выпущенное в августе 2020 года, показывает, что, последние четыре месяца отмечается неуклонное сокращение среднего чека: с 601 рубля по итогам апреля до 597 (в мае), 594 (в июне), 588 (июле). В первую неделю августа падение вновь продолжилось до 533 рублей. Индекс среднего чека «Ромир» отражает динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в денежном и процентном выражении.

Ничего удивительного, что параллельно с этим Росстат фиксирует падение общего розничного товарооборота: на 23,2%, в апреле 19,2% в мае, 7,7% в июне. Таким образом итог первого полугодия составил 15,1 трлн рублей или 93,6% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года. Если учесть, что падение уровня реальных доходов населения составило в I квартале 2020 года 0,2%, во II квартале – 8% и улучшения ситуации до конца года не предвидится, то тогда с высокой вероятностью сбудется прогноз INFOline о том, что впервые за последние 20 лет в России произойдет падение розничного товарооборота в пределах от 0,7% до 2%.

В условиях сохраняющейся неопределенности: ожидания второй волны коронавируса и возможных новых карантинных ограничений, опасений пика закрытия предприятий к концу года и роста безработицы – российский потребитель становится все более экономным и рассудительным в отношении текущих и перспективных трат. Можно ожидать, что расходы на продовольственные товары в 2020 году в целом чуть превысят уровень прошлого года, а в непродовольственном сегменте вероятнее всего будет сокращение спроса, прежде всего в таких секторах как одежда, обувь, ювелирные изделия и т.п.

Сегодня, когда драматически выросла изоляция экономик, сократилась транспортная мобильность людей и товаров, нарушены многие сложившиеся цепочки создания добавочной стоимости, внутренний спрос на товары и услуги становится главным индикатором ожидаемого экономического оживления. Однако без повышения доходов населения невозможен рост платежеспособного спроса, а значит и возобновление экономического роста. 2 апреля 2020 года два десятка ведущих национальных союзов и ассоциаций участников потребительского рынка (производителей, поставщиков, потребителей и розничной торговли) предупредили об этом руководство страны и правительства. Эту инициативу поддержал и Президент ТПП РФ Сергей Катырин, заявивший в интервью РИА Новости: «Ведь по завершении эпидемии коронавируса придется поднимать экономику, и предприятия, получившие поддержку со стороны государства, столкнутся с отсутствием спроса со стороны значительной части населении, потратившей за это время практически все сбережения и не готового тратить оставшиеся деньги на что-либо кроме ежедневного пропитания».