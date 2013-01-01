В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес



Отрасль бизнес-образования претерпела изменения, связанные как с организацией процесса обучения, так и с содержательной частью образовательных курсов. В условиях закономерной оптимизации бюджетов расходы на бизнес-образование уже не могут быть необдуманными, поэтому компании и отдельные предприниматели сегодня более тщательно выбирают программы обучения. Ситуацию на рынке делового образования комментирует вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

2020 год показал нам новые горизонты и реалии взаимодействия со слушателями, коллегами и партнерами. Несмотря на очевидные сложности, которые возникли при переводе обучающих программ в дистанционный формат, частичный переход в режим онлайн, а также коллаборация форматов участия создали дополнительные возможности для развития.

Многие смотрят вперед, думая о росте своего бизнеса в послекризисных реалиях, а значит, делают ставку именно на те программы, где обучение идет не по принципу «когда-нибудь пригодится», а с расчетом на то, что полученные знания действительно помогут адаптироваться и эффективно функционировать в том самом неопределенном будущем, которое так любят описывать фразой «мир никогда не будет прежним».

Новые цифровые компетенции сейчас выходят на первый план в формировании как электронных, так и очных тренинговых контентов. Содержание образовательных программ теперь основывается прежде всего на hard skills. Причин несколько. Одна из них - «хардовые» дисциплины объективно проще «перенести» в онлайн. Это как с точными науками - математику и физику, где в основе всего лежат неизменные формулы, можно изучать как по книжкам, так и в учебном классе, и если класс «переезжает» в Zoom, на восприятие материала это никак не влияет. А вот гуманитарные науки, где есть место творчеству и воображению, все же лучше усваиваются в живом режиме, когда есть прямой контакт с преподавателем. Второй момент - именно hard skills в условиях кризиса могут дать точные ответы на конкретные вопросы, что способствует точечному решению реальных задач.

Именно поэтому и Soft skills сегодня также проходят трансформацию и становятся направленными на изменение процесса ведения коммуникации, внедрение в бизнес-процессы инструментов командной работы с учетом взаимодействия в режиме онлайн.

Торгово-промышленная палата России в четвертый раз проводит Всероссийский конкурс «Мастер бизнес-тренинга», который в новой реальности призван изменить предпринимательское мышление и направить его в современное русло. Стоит отметить большой вклад Международного института менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ в формирование программы конкурса и отбора претендентов на победу. Отрадно заметить, что его участниками стали многие представители торгово-промышленных палат по всей России. Это подтверждает их ориентацию на позитивные изменения и возможность быть примером и вести наставническую деятельность для представителей малого и среднего бизнеса регионов.

Я искренне надеюсь на то, что профессионалы в области бизнес-обучения смогут изменить предпринимательское мышление, вывести бизнес на новый качественный уровень и стать проводниками генерации креативных идей развития.