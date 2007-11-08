В ТПП РФ рассмотрели внедрение наилучших доступных технологий в процесс перевалки угля



В рамках подготовки к VIII Съезду Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошла предсъездовская дискуссия «Экологически безопасная перевалка угля в морских портах и внедрение НДТ». Ее итоги комментирует заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Александр Закондырин.

На заседании Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии было обсуждено несколько принципиально важных моментов. Во-первых, это законодательное закрепление понятия «экологически безопасная перевалка угля». Фактически, это требование обязательного внедрения и соблюдения наилучших доступных технологий (НДТ), которое сегодня не закреплено на уровне федерального законодательства. Наше предложение: внести в статью 26 профильного Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации» дополнительную норму, которая четко определит экологически безопасную перевалку угля как совокупность технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ 46).

Во-вторых, мы предлагаем ввести типологизацию угольных терминалов и соответствующих требований НДТ в зависимости от типа терминала. В таком случае обязательный к применению набор НДТ будет дифференцированным, и зависеть от трёх факторов: объёма грузооборота, типа терминала (универсальный или специализированный) и расположения портовой инфраструктуры по отношению к нормируемым (городским) территориям. При этом терминалы, перегружающие менее 1 миллиона тонн угля в год (малые), будут обязаны применять один набор НДТ, терминалы с грузооборотом от 1 до 10 миллиона тонн (средние) — другой, а стивидоры с грузооборотом свыше 10 миллионов тонн (большие)— максимальный. В соответствии с новыми параметрами необходимо будет актуализировать и существующий справочник ИТС НДТ46.

Наиболее дискуссионный вопрос в контексте обсуждения — это определение механизма подтверждения соблюдения обязательств по экологически безопасной перевалке угля: либо это будет обязательная сертификация, либо государственная экологическая экспертиза, возможно, иные механизмы. Наши совместные усилия направлены на решение задачи создания и поддержки разумного баланса между показателями эффективности природоохранных мероприятий и экономической целесообразностью внедрения соответствующих технологий и оборудования.