В ТПП РФ рассмотрели внедрение наилучших доступных технологий в процесс перевалки угля
В рамках подготовки к VIII Съезду Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошла предсъездовская дискуссия «Экологически безопасная перевалка угля в морских портах и внедрение НДТ». Ее итоги комментирует заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Александр Закондырин.
Во-вторых, мы предлагаем ввести типологизацию угольных терминалов и соответствующих требований НДТ в зависимости от типа терминала. В таком случае обязательный к применению набор НДТ будет дифференцированным, и зависеть от трёх факторов: объёма грузооборота, типа терминала (универсальный или специализированный) и расположения портовой инфраструктуры по отношению к нормируемым (городским) территориям. При этом терминалы, перегружающие менее 1 миллиона тонн угля в год (малые), будут обязаны применять один набор НДТ, терминалы с грузооборотом от 1 до 10 миллиона тонн (средние) — другой, а стивидоры с грузооборотом свыше 10 миллионов тонн (большие)— максимальный. В соответствии с новыми параметрами необходимо будет актуализировать и существующий справочник ИТС НДТ46.
Наиболее дискуссионный вопрос в контексте обсуждения — это определение механизма подтверждения соблюдения обязательств по экологически безопасной перевалке угля: либо это будет обязательная сертификация, либо государственная экологическая экспертиза, возможно, иные механизмы. Наши совместные усилия направлены на решение задачи создания и поддержки разумного баланса между показателями эффективности природоохранных мероприятий и экономической целесообразностью внедрения соответствующих технологий и оборудования.
|1 Фев:
|31 Янв:
|27 Янв:
|26 Янв:
|26 Янв:
|26 Янв:
|1 Фев:
|1 Фев:
|1 Фев:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий