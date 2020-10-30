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В ТПП РФ предложили выделить виды спорта, влияющие на достижение национальных целей

Дек 16
ТПП РФ
В ТПП РФ предложили выделить виды спорта, влияющие на достижение национальных целей


Взгляд на развитие и основные экономические моменты утвержденной Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. Экспертным мнением поделился Председатель Комиссии по спортивной политике социальной платформы ВПП "Единая Россия", Председатель Исполнительного комитета ООД "Лыжные трассы России", член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Андрей Беликов.

Согласно поручениям Президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседаний Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, состоявшихся 27 марта 2019г. и 6 октября 2020г., в 2020 году Правительство РФ должно утвердить Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года (Стратегия 2030). Президент РФ поручил провести предварительную работу по оценке достигнутого в предстоящей десятилетний период и, руководствуясь основными стратегическими планами развития России, в согласованной работе Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в РФ, Правительства РФ, Федерального собрания РФ, Федеральных министерств, Регионов, Олимпийского комитета РФ, Комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной Палаты РФ, спортивных федераций, Торгово-промышленной палаты РФ, ведущих высших учебных заведений, представителей бизнеса, общественных организаций и спортивных клубов, при координирующей роли Министерства спорта РФ, разработать стратегию развития на предстоящий 10 летний срок. Эксперты Комитета по развитию предпринимательства в сфере спорта ТПП РФ принимали активное и непосредственное участие на всех этапах разработки документа, начиная с первого заседания редакционной группы, участвовали во всех стратегических сессиях и общественных обсуждениях организованных Министерством спорта РФ. С учётом такого глубокого погружения в процесс нашим экспертам не представляет большого труда составить краткий обзор и дать оценку полученному результату этой большой и сложной работы.

К 2020 году величина экономики сферы спорта достигает около 0,5 триллиона рублей в год или 0,5% ВВП, чего, по сравнению с экономиками стран-партнеров Российской Федерации, на наш взгляд недостаточно для успешного развития страны (в Китае экономика спорта оценивается в 1% ВВП). Основной источник финансирования физической культуры и спорта в Российской Федерации - бюджеты всех уровней: муниципалитеты - 50%, регионы - 30%, РФ - 10% и 10% внебюджетное финансирование. Важно отметить, что такая структура финансирования наблюдалась на протяжении последних десяти лет, с момента начало сбора раздельной статистики, которая была качественно усовершенствована в прошлом 10 летнем плановом периоде.

В таких экономических условиях, учитывая стратегическую важность сферы спорта для обеспечения решения задач в сферах демографии и общественного здоровья, а также для обеспечения повышение темпов экономического роста эксперты Комитета выступили с предложением не снижать размер жизненно важного для социально-экономического развития России финансирования сферы спорта из бюджетной системы, а обеспечивать рост не бюджетного сектора спортивной экономики за счет улучшения инвестиционных условий и качества деловой среды. Утвержденной Стратегией 2030 перед субъектами РФ закреплена задача - обеспечивать финансирования сферы из бюджетной системы в размере не менее 2,4% консолидированного бюджета субъектов РФ, это ориентировочно 0,4-0,5 процентов ВВП! Стратегия направлена на достижение показателя по численности занимающихся физической культурой и спортом граждан до 70% населения. Это ключевой показатель, для его достижения предусматривается увеличить уровень обеспеченности граждан объектами спортивной инфраструктуры с 55% до 74%, и увеличить штатную численность работников сферы спорта с 400 тысяч штатных сотрудников до 650 тысяч. Эти натуральные целевые показатели действительно востребованы в сегодняшней России и они достижимы. При этом, утвержденный ключевой показатель Стратегии 2030 о росте доли негосударственного сектора с 10% до 20% за 10 лет должен обеспечиваться всеми государственными институтами, отвечающими за выработку экономической политики в Российской Федерации. Для достижения этого показателя особенно полезно оценить важность применяемого интегрированного межведомственного характера работы над разработкой Стратегии 2030.

В целях повышения отдачи от сферы спорта в социально-экономическое развитие России эксперты Комитета предложили выделить виды спорта, наиболее эффективно влияющие на возможность достижения национальных целей, таких как сокращение заболеваемости населения РФ болезнями кровеносной системы и снижение смертности, а так же повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году - до 80 лет. Приоритетное развитие таких видов спорта позволит существенно сократить общественные ресурсы на лечение граждан, что позволит создавать дополнительные резервы для накоплений и инвестиций – создать стимулы роста всей экономике, и индустрии спорта в том числе. То внимание, которое уделяется сегодня сфере физической культуры и спорта в РФ, о чём можно судить по утверждённым показателем Стратегии 2030, красноречиво говорит о решительно возросшей роли этой сферы в современном российском обществе и о перспективах её дальнейшего расширения.

На итоговый документ Стратегии 2030 экспертами Комитета готовилось заключение, которое обсуждалось в процессе проведения на площадке ТПП РФ круглого стола 30.10.2020 года (https://tpprf.ru/ru/interaction/committee/komsport/news/385357/). Ключевые рекомендации экспертов о сохранении объемов бюджетных средств на содержание сферы спорта, об увеличение численности штата сотрудников и увеличении государственных инвестиций в спортивную инфраструктуру, в том числе в инфраструктуру лыжного спорта и биатлона поддержаны Президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным.

16 Дек 2020, ТПП РФ


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