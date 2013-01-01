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В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес

Май 25
ТПП РФ
В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес

Накануне Дня российского предпринимательства состоялась онлайн-конференция о предложениях бизнеса в Общенациональный план действий по восстановлению экономики. В ней принял участие президент ТПП РФ Сергей Катырин. В ходе конференции глава крупнейшего бизнес-объединения страны ответил на вопросы предпринимателей. Один из них задал председатель Ассоциации Цветочного Ритейла в России Иван Утенков.
Смысл этого вопроса заключался в следующем. Сейчас цветочный бизнес России несет большие убытки, причем не только из-за спада, вызванного пандемией, закрытием границ и отсутствием импортных поставок, но и из-за общего падения доходов населения. В этих условиях без государственной поддержки не обойтись. Это особенно важно еще и потому, что за последние годы число российских поставщиков как срезанных, так и горшечных  цветов заметно выросло. И.Утенков спрашивал, какие дополнительные меры по мнению ТПП РФ должно предложить правительство, чтобы уберечь от краха цветочную отрасль,  дать ей возможность восстановиться и развиваться дальше.

Как отметил Сергей Катырин,,  в России за последние годы были сделаны достаточно серьезные шаги для того,  чтобы выращивать свои собственные цветы. И эта отрасль сейчас действительно нуждается в поддержке.

Что для этого нужно и можно сделать? Президент ТПП РФ полагает, что в первую очередь необходимо распространить все меры поддержки, которые были объявлены для пострадавших предприятий на те сферы, где есть падение выручки. К цветочникам это относится не в меньшей степени, чем к тем же транспортникам или туроператорам. Потому что в этой отрасли мы наблюдаем такое же серьезное падение. Поэтому, и в федеральной палате в этом убеждены, ориентироваться надо не на ОКВЭД а на сам факт серьезного падения выручки. 

И второе. Нужно думать о предоставлении товарных кредитов, в том числе и предпринимателям, работающим с цветами. У них должна быть возможность оперировать определенными средствами для того, чтобы пережить этот очень сложный период. Тем более сейчас, когда в ближайшее время и в силу падения потребительского спроса, и из-за ограничений, налагаемых режимом самоизоляции, коллегам в этой отрасли будет очень непросто и они, без сомнения нуждаются в поддержке.

25 Май 2020, ТПП РФ


 
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