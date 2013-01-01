В ТПП РФ ожидают роста целлюлозно-бумажной промышленности



Какие времена сейчас переживает отечественная целлюлозно-бумажная промышленность? какие проблемы перед ней стоят особенно остро? Предлагаем вашему вниманию анализ положения дел в отрасли председателя подкомитета по целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе, председателя правления РАО «Бумпром» Юрия Лахтикова.

До начала распространения коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер, связанных с пандемией, ситуацию в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности можно было охарактеризовать, как спокойно-выжидательную: без особого подъема вверх и сползания вниз. Это было связано как с общими проблемами экономики в стране и сравнительно невысокой покупательской способностью населения, так и со сложившейся конъюнктурой на мировых рынках.

Об этом говорят цифры. По данным 2019 года, объем производства древесной массы и целлюлозы снизился по сравнению с 2018 года на 3,8% (до 8,2 млн. т.) Производство бумаги и картона выросло на 0,7% до 9,1 млн. т, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона на 1,3% до 5,7 млрд. кв. м, обоев — на 11,5% до 152 млн. усл. кусков.

В условиях пандемии COVID-19 крупные российские предприятия с непрерывным циклом производства продолжают работать, переведя при этом максимальное количество непроизводственного персонала на удаленную форму работы и приняв все необходимые и дополнительные меры безопасности. Большинство небольших предприятий, специализирующихся на производстве упаковки и санитарно-гигиенических изделий, т.е. товаров первой необходимости, также не останавливали производство. В целом, отрасль в первом полугодии 2020 года нарастила производство волокнистых полуфабрикатов на 6,9% к аналогичному периоду прошлого года, на 5,6% увеличилось производство бумаги и картона, на 6,5% - гофрокартона, на 26,9% выросло производство гофротары, на 31% - мешков и сумок из бумаги. Почти в два раза увеличилось производство одноразовых скатертей и салфеток из бумаги, на 12% - туалетной бумаги. В то же время на 6% снизилось производство (и еще больше – внутреннее потребление) газетной бумаги, на 5-15% - производство канцтоваров, тетрадей, печатной продукции, в первую очередь, газет и журналов; на 30% сократился выпуск обоев.

Стабильные результаты работы на данный момент показывают ведущие крупные предприятия ЦБП – члены Ассоциации, которые за последние годы реализовали масштабные инвестиционные проекты по расширению действующих и созданию новых мощностей, в том числе предприятия Группы «ИЛИМ», Архангельский ЦБК, АО «Волга», «Сегежский ЦБК», «Монди Сыктывкарский ЛПК», ЗАО «Интернешнл Пейпер», предприятия, производящие тароупаковочную продукцию, а также компании, специализирующиеся на выпуске санитарно-гигиенических и хозяйственно-бытовых изделий. Из-за ослабления рубля более высокую эффективность получили предприятия при экспортных поставках продукции. Что касается средних и небольших предприятий, то им пришлось значительно труднее и в решении административно-организационных вопросов, и в отношении финансов. В целом итоги прохождения текущего кризиса нам еще предстоит оценить в ближайшем будущем.

До начала пандемии COVID-19 мировая целлюлозно-бумажная промышленность находилась на подъеме. На европейском рынке было заметно оживление, особенно в потреблении упаковочных и санитарно-гигиенических видов продукции. Это связано с глобальной политикой замещения традиционных продуктов на возобновляемые, произведенные из органического сырья, включая древесину (замена химического волокна на вискозное, текстильных изделий на одноразовые бумажные, упаковки из пластика на бумажные и картонные аналоги и т.д.).

Тема экологии красной нитью проходит через все дальнейшее развитие мировой экономики. Огромный потенциал существует у зарождающейся в настоящее время отрасли переработки отходов. И темпы развития ЦБП, вообще всей лесной промышленности, максимально отвечающей целям устойчивого развития, в долгосрочном периоде опережают аналогичные показатели таких отраслей, как добывающая и перерабатывающая промышленность, в частности, нефтехимия и металлургия. Мы с оптимизмом глядим в будущее, поскольку Россия располагает большими запасами лесов, современными технологиями по глубокой механической и химической переработке древесины, необходимым количеством квалифицированной рабочей силы, средними и высшими специализированными образовательными учреждениями по подготовке профессионалов лесной отрасли. Российские предприятия лесного комплекса всегда выпускали продукцию высокого качества и достойно выдерживали жесткую конкуренцию на мировых и отечественном рынках. Надеюсь, так будет и в дальнейшем.