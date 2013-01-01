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В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности

Июн 24
ТПП РФ
В ТПП РФ оценили работу торгово-промышленных палат в соответствии со Стандартом их деятельности


На заседании Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации пришли к выводу, что абсолютное большинство региональных и муниципальных палат соответствуют требованиям Стандарта деятельности ТПП. Заседание Совета ТПП РФ открыл и вел его председатель Борис Иванов. Участие в заседании принял глава крупнейшего бизнес-объединения страны Сергей Катырин.

В своем выступлении вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев напомнил, что Стандарт представляет собой комплекс показателей и направлений деятельности торгово-промышленной платы, подтверждающих полноту и качество реализации, возложенных на нее законодательством функций и задач. Работу по оценке палат ведет специально созданная Комиссия Совета ТПП РФ по внедрению Стандарта деятельности торгово-промышленных палат в России. Максим Фатеев отметил, что по итогам оценки работы палат за три года деятельность 148 палат в России признана Стандарту соответствующей. И только  10 палат нуждаются в принятии организационных и кадровых решений для того, чтобы отвечать критериям Стандарта.

Кроме того, участники заседания утвердили ряд документов, направленных на повышение эффективности деятельности системы торгово-промышленных палат и выполнение решений прошедшего в начале этого года VIII съезда ТПП РФ. Среди них -  Положение по организации и деятельности представительств, почетных представителей, филиалов, иных обособленных подразделений торгово-промышленных палат и типовое Положении о деятельности объединений (ассоциаций) торгово-промышленных палат федеральных округов.

Завершило заседание обсуждение  выполнения постановления Совета ТПП РФ  «О роли системы торгово-промышленных палат в Российской Федерации в восстановлении экономики страны после пандемии».

Справочно:

Оценка деятельности торгово-промышленных палат Российской Федерации на соответствие Стандарту осуществляется по  следующим направлениям:

- организация деятельности торгово-промышленной палаты;

- работа с членами торгово-промышленной палаты и бизнес-сообществом на территории её деятельности;

- участие в реализации основных направлений деятельности системы торгово-промышленных палат по достижению стратегических целей социально-экономического развития страны, формированию высокоэффективной региональной политики, созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской деятельности;

- формирование портфеля эффективных услуг.

24 Июн 2021, ТПП РФ


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