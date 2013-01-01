В Свердловской области на Уралвагонзаводе запустили промышленный 3D-принтер



Уникальный для Урала цифровой принтер установили на участке цифровых технологий отдела главного металлурга Уралвагонзавода. Аддитивные технологии используются для создания опытных песчаных форм и стержней для отливки деталей перспективных образцы техники в рамках диверсификации производства.

Как сообщает пресс-центр ГК Ростех, оборудование такого уровня сегодня применяется лишь на нескольких российских предприятиях для создания прототипов и изготовления мелких деталей.

Конструкторы Уралвагонавода используют 3D-принтер для скоростной высокоточной печати прочных песчаных форм. Они отмечают, что это оборудование существенно экономит как временные, так и материальные ресурсы. Печать даже сложных форм больших размеров занимает всего 16 часов. При этом нет необходимости делать оснастку, на которую порой уходит несколько месяцев, а 3D-модель можно оперативно исправить.

Промышленный 3D-принтер, работающий с высокопрочным ABS-пластиком, печатает негативы, пресс-формы, наглядные макеты. На нем также изготавливается литейная оснастка. Кроме того, предприятием приобретен оптический 3D-сканер для создания полного цикла современного инжиниринга.