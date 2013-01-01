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В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения

Июл 28
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге создали сверхчувствительный телевизионный прибор нового поколения


Действующее в ближнем инфракрасном диапазоне до 1,7 мкм устройство, которое способно работать в самых сложных природно-климатических условиях, разработали в ЦНИИ «Электрон» - дочерней структуре холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех.

Специалисты ЦНИИ «Электрон» создали не имеющий аналогов в России гибридный телевизионный прибор с высокой чувствительностью к сверхслабому излучению в инфракрасном спектре.

Как сообщает пресс-служба Госкорпорации «Ростех», устройство предназначено для наблюдения за удаленными объектами в любое время суток в сложных природных и погодных условиях – во время дождя и снегопада, тумана, пыльной бури. И в густых сумерках, и при ярком солнечном свете прибор передает четкое изображение обнаруженных объектов - его чувствительность ничуть не меньше, чем у приборов ночного видения.

Компактное устройство можно применять в обзорно-следящих бортовых системах и системах наблюдения практически любых летательных аппаратов. Гибридный прибор в два-два с половиной раза увеличивает радиус действия этих систем, поскольку с использованием лазерной подсветки обнаруживает и идентифицирует объекты на расстоянии до двух десятков километров.



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