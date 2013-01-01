ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 ИЮЛ, 20:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ИЮЛ, 20:52 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами

Июл 14
Санкт-Петербург Северо-Западный федеральный округ
В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами


Непотопляемый беспилотник «Кибербоат-330», способный действовать на значительном удалении от оператора, разработан в Центре технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Кибербоат-330» - это легкое и компактное роботизированное судно, которое можно доставить в любую точку побережья на обычном автомобильном прицепе. Он с одинаковым успехом может применяться гидрографами, спасателями и правоохранительными органами.

Питерские ученые создали беспилотную надводную платформу серии Ghost, способную сканировать надводные акватории и вести патрулирование автономно на основании данных телеметрии, заранее введенных оператором.

Нейронные сети беспилотника настроены таким образом, что могут по набору определенных признаков определять и преследовать браконьеров, занимающихся незаконным ловом рыбы и других водных биоресурсов. Как отмечают разработчики, даже прямой обстрел может лишь повредить катер, но не затопить его – на воде судно удерживают баллоны со вспененным полиэтиленом. А бронированное днище и водометный движитель позволяют «Кибербоат-330» без повреждений проходить даже участки песчаной мели на высокой скорости. Такая «непотопляемость» делает катер очень выгодным в эксплуатации.

Катер оборудован комплексом датчиков, радиолокационной станцией, спутниковой связью. Все это позволяет ему работать как под управлением оператора, так и в автономном режиме.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Санкт-Петербург:
5 Июл:
9 Июн:
4 Июн:
Северо-Западный федеральный округ:
13 Июл:
5 Июл:
21 Июн:
РОССИЯ:
14 Июл:
13 Июл:
13 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов

Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
Экономика

Кудрин: Отказ мира от нефти ударит по России дважды

Кудрин: Отказ мира от нефти ударит по России дважды
Экономика 1

«Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать». Россиян предупредили о росте цен на еду осенью

«Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать». Россиян предупредили о росте цен на еду осенью
Экономика

Росстат: Концы с концами могут свести только 24% российских семей. У 76% – финансовые трудности

Росстат: Концы с концами могут свести только 24% российских семей. У 76% – финансовые трудности
Экономика

Узнай, страна!

В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами

В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами

В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»

В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:34 В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами
Минтруда РФ: выплаты на школьников не будут начисляться автоматически
Минтруда РФ: выплаты на школьников не будут начисляться автоматически
18:36 В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка» В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»
13 ИЮЛ, 23:27 В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов
13 ИЮЛ, 21:26 «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа
13 ИЮЛ, 19:43 В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
13 ИЮЛ, 14:48 В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel
Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
12 ИЮЛ, 23:26 В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь
12 ИЮЛ, 21:12 В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов
12 ИЮЛ, 16:49 Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес
12 ИЮЛ, 14:38 В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС В Курской области открыли молочный комплекс на 12,5 тысяч голов КРС
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter