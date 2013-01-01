В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами



Непотопляемый беспилотник «Кибербоат-330», способный действовать на значительном удалении от оператора, разработан в Центре технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Кибербоат-330» - это легкое и компактное роботизированное судно, которое можно доставить в любую точку побережья на обычном автомобильном прицепе. Он с одинаковым успехом может применяться гидрографами, спасателями и правоохранительными органами.

Питерские ученые создали беспилотную надводную платформу серии Ghost, способную сканировать надводные акватории и вести патрулирование автономно на основании данных телеметрии, заранее введенных оператором.

Нейронные сети беспилотника настроены таким образом, что могут по набору определенных признаков определять и преследовать браконьеров, занимающихся незаконным ловом рыбы и других водных биоресурсов. Как отмечают разработчики, даже прямой обстрел может лишь повредить катер, но не затопить его – на воде судно удерживают баллоны со вспененным полиэтиленом. А бронированное днище и водометный движитель позволяют «Кибербоат-330» без повреждений проходить даже участки песчаной мели на высокой скорости. Такая «непотопляемость» делает катер очень выгодным в эксплуатации.

Катер оборудован комплексом датчиков, радиолокационной станцией, спутниковой связью. Все это позволяет ему работать как под управлением оператора, так и в автономном режиме.