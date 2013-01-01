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В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха

Июн 25
Самарская область Приволжский федеральный округ
В Самарской области стартовало строительство Центра конструкторских разработок Ростеха


Новый корпус площадью 10,5 тыс. кв. метров строится на территории опытного производства «ОДК-Кузнецов». Инвестиции в данный проект, который будет реализован до конца 2022 года, составят около 980 млн рублей.

Первый куб бетона залили в фундамент нового здания в день 110-й годовщины со дня рождения конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова, имя которого носит самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации. Именно здесь, в поселке Управленческий, были созданы моторы для стратегической дальней авиации  НК-33, который до сих пор используется для космических пусков.

Теперь в новом трехэтажном здании Центра конструкторских разработок и научных исследований будут создаваться двигатели нового поколения.

Как сообщает пресс-центр Ростеха, в современном здании ОКБ, оснащенном системами инженерного анализа и проектирования, будут оборудованы рабочие места для пяти сотен инженеров-конструкторов Ростеха, ведущих исследования и разработки современных двигателей для авиации, космоса и энергетики.

В новом Центре будет двухуровневый конференц-зал с системой защищенной видео-конференц-связи для проведения обучающих мероприятий и работы с представителями организаций-партнеров над совместными проектами. Проектом также предусмотрено благоустройство и ландшафтное озеленение прилегающей к зданию территории площадью 1,8 тыс кв. метров.

Масштабную реконструкцию и техническое перевооружение на «ОДК-Кузнецов» ведут 2016 года. Общая сумма инвестиций в этот стратегический проект Ростеха уже превышает 16 млрд рублей и в перспективе может увеличиться вдвое. Центр конструкторских разработок войдет в число ключевых отраслевых КБ, формирующих будущее двигателе- и авиастроения, ракетной техники.

 



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