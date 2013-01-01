В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати
При поддержке Министерства науки и высшего образования России проект с объемом инвестиций около полумиллиарда рублей реализуют предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет.
Все производственные процессы будут отрабатываться и внедряться в едином информационном пространстве, а при конструкторско-технологической подготовке используют цифровые модели-двойники деталей двигателя.
Технологии и программное обеспечение, созданные учеными Самарского университета, позволят вдвое сократить сроки подготовки производства и затраты при освоении новых конструкций деталей и узлов. Исследователи университета проведут оценку свойств металлических порошков, которые используются при изготовлении деталей газотурбинных двигателей, поработают над улучшением функциональных характеристик и оптимизацией конструкции деталей.
Надежность индустриальных ГТД, которые будут изготавливаться с помощью новых формообразующих процессов, существенно увеличится.
Произведенные в Самаре детали и узлы установят на двигатель НК-36СТ, находящийся в опытной эксплуатации на одной из компрессорных станций ПАО «Газпром».
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