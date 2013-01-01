В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати



При поддержке Министерства науки и высшего образования России проект с объемом инвестиций около полумиллиарда рублей реализуют предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет.

p>Как сообщает пресс-центр ОДК, на реализацию проекта создания высокотехнологичного производства деталей сложной конфигурации для индустриальных газотурбинных двигателей НК-36СТ методом 3D печати будет выделена субсидия из федерального бюджета в размере 245 млн руб. Общий объем инвестиций в комплексный проект производства индустриальных ГТД с интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки составит 497 млн рублей.

Все производственные процессы будут отрабатываться и внедряться в едином информационном пространстве, а при конструкторско-технологической подготовке используют цифровые модели-двойники деталей двигателя.

Технологии и программное обеспечение, созданные учеными Самарского университета, позволят вдвое сократить сроки подготовки производства и затраты при освоении новых конструкций деталей и узлов. Исследователи университета проведут оценку свойств металлических порошков, которые используются при изготовлении деталей газотурбинных двигателей, поработают над улучшением функциональных характеристик и оптимизацией конструкции деталей.

Надежность индустриальных ГТД, которые будут изготавливаться с помощью новых формообразующих процессов, существенно увеличится.

Произведенные в Самаре детали и узлы установят на двигатель НК-36СТ, находящийся в опытной эксплуатации на одной из компрессорных станций ПАО «Газпром».