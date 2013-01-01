ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
21 ИЮЛ, 09:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 ИЮЛ, 09:30 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати

Июл 21
Самарская область Приволжский федеральный округ
В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати


При поддержке Министерства науки и высшего образования России проект с объемом инвестиций около полумиллиарда рублей реализуют предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет.

p>Как сообщает пресс-центр ОДК, на реализацию проекта создания высокотехнологичного производства деталей сложной конфигурации для индустриальных газотурбинных двигателей НК-36СТ методом 3D печати будет выделена субсидия из федерального бюджета  в размере 245 млн руб. Общий объем инвестиций в комплексный проект производства индустриальных ГТД с интеллектуальной системой конструкторско-технологической подготовки составит 497 млн рублей.

Все производственные процессы будут отрабатываться и внедряться в едином информационном пространстве, а при конструкторско-технологической подготовке используют цифровые модели-двойники деталей двигателя.

Технологии и программное обеспечение, созданные учеными Самарского университета, позволят вдвое сократить сроки подготовки производства и затраты при освоении новых конструкций деталей и узлов.  Исследователи университета проведут оценку свойств металлических порошков, которые используются при изготовлении деталей газотурбинных двигателей, поработают над улучшением функциональных характеристик и оптимизацией конструкции деталей.

Надежность индустриальных ГТД, которые будут изготавливаться с помощью новых формообразующих процессов, существенно увеличится.

Произведенные в Самаре детали и узлы установят на двигатель НК-36СТ, находящийся в опытной эксплуатации на одной из компрессорных станций ПАО «Газпром».

 



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область:
25 Июн:
24 Июн:
24 Май:
Приволжский федеральный округ:
20 Июл:
16 Июл:
16 Июл:
РОССИЯ:
21 Июл:
20 Июл:
20 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины

Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины
Экономика 6

Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию

Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию
Политика 3

Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода

Малый бизнес в России «вымирает». Полмиллиона ИП закрылось за полгода
Экономика

Россия перебросила танки к границе Афганистана

Россия перебросила танки к границе Афганистана
Политика 3

Узнай, страна!

Первый день работы МАКС

Первый день работы МАКС

В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати

В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

09:29 Первый день работы МАКС Первый день работы МАКС
Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины
Германия откажется от газа из России, если «Северный поток-2» будет использован против Украины
08:03 В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати В Самарской области стартовал проект создания деталей газотурбинных двигателей методом 3D печати
20 ИЮЛ, 23:50 В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей В Башкортостане запустили производство новых видов крепежа для российских легковых автомобилей
20 ИЮЛ, 16:06 ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС
20 ИЮЛ, 15:41 В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино» В Забайкальском крае на месторождении золота ввели в эксплуатацию ГОК «Наседкино»
19 ИЮЛ, 22:12 В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит В Тверской области открыли первый в России завод по выпуску крупноразмерных каменных плит
Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию
Эксперты: Власти могли спасти 220 тысяч россиян от смерти в пандемию
19 ИЮЛ, 17:59 В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна В Рязанской области заработал новый элеватор емкостью 150 тысяч тонн зерна
19 ИЮЛ, 16:34 В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев В Новосибирской области запущено новое производство на фабрике обоев
19 ИЮЛ, 11:03 «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС
16 ИЮЛ, 21:46 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter