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В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок

Май 24
Самарская область Приволжский федеральный округ
В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок


Новый мост рядом с поселком Волжский, который построен с большим опережением графика, примет на себя весь трафик движения из Самары в Тольятти и обратно на время реконструкции старого моста, которую планируется завершить до конца этого года.

Как сообщается на сайте «Транстройпроекта», на мосту длиной 306 метров имеется две полосы для автомобилей шириной по 3,5 метра и тротуар для пешеходов шириной 1,5 метра.

Новый мост быстро достроили благодаря дополнительным вливаниям из федерального центра – в этом году выделили 750 млн рублей, а также поддержке из регионального бюджета в размере почти четырехсот миллионов рублей.

После завершения ремонта старого моста этого будет работать два путепровода через реку Сок – по две встречных полосы движения на каждом мосту. При том подъезд к мосту со стороны Волжского будет расширен до четырех полос. В результате жители и гости Самарской области смогут без затруднений передвигаться по четырехполосной трассе от выезда из Самары до разветвления по направлениям к Тольятти, Ульяновску и аэропорту Курумоч.

Региональные власти считают, что обновленный мостовой переход увеличит пропускную способность и обеспечит безопасное  и комфортное движение по автодороге Волжский – Курумоч – «Урал». Все это будет способствовать развитию пассажирских и грузовых перевозок, росту экономики .

Еще более мощный импульс к экономическому развитию Самарская область получит после завершения строительства обхода Тольятти с несколькими дорожными развязками и мостовым переходом через реку Волгу длиной 3,7 км.

При строительстве этой трассы, которая является частью международного мега-проекта «Европа — Западный Китай», группой компаний «Автобан» будут отремонтированы местные дороги и создано несколько технологических дорог, которые потом передадут в пользование региону. Кроме того, будет обновлена придорожная инфраструктура

По территории Самарской области  пройдет около сотни километров трассы «Европа — Западный Китай» общей протяженностью более 8 тысяч километров.



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