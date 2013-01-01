В России появится новое научно-исследовательское судно стоимостью более 23 млрд рублей



Мощность нового судна составит более 13,9 МВт. Оно обеспечит возможность проводить более масштабные и качественные исследования Мирового океана и поможет расширить базу рыболовных и минеральных ресурсов страны.

В России проходит работа по обновлению научно-исследовательского флота. Сейчас, по заказу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, подведомственного Росрыболовству, будет построено новое крупнотоннажное научно-исследовательское судно мощностью более 13,9 МВт. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал распоряжение о финансировании проекта и выделении 23,4 млрд рублей на его реализацию.

Какую пользу принесет новое исследовательское судно нашей стране? С помощью нового, оборудованного современной техникой судна, ученые смогут

проводить более масштабные исследования Мирового океана;

открыть новые пригодные для российского рыболовства территории;

проводить геологоразведывательные работы для расширения ресурсной базы добывающих компаний страны.

Планируется, что новое научно-исследовательское судно будет построено в 2025 году, а уже в 2026 году его введут в эксплуатацию. Финансирование на реализацию строительства поступит в ближайшие 4 года, причем в этом году заказчик судна получит 900 млн рублей для того, чтобы начать его строительство.

Причем, согласно данным официального сайта Правительства РФ, в 2020 году на строительство двух научно-исследовательских судов было выделено 28 млрд рублей по линии кабмина. Суда введут в эксплуатацию в течение ближайших 3 лет.