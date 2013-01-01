В Подмосковье собрали более 30 млн штук перепелиных яиц



В Подмосковье подвели итоги по сбору перепелиных яиц за 2020 год. Так, в прошлом году птицефабрики области и частные аграрии произвели более 30 млн штук яиц. При этом практически весь объем произведенной продукции - порядка 25 млн штук яиц - пришелся на два крупнейших подмосковных предприятия.

Согласно данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, размещенным на официальном сайте Правительства Московской области, в регионе собрано более 30 млн штук перепелиных яиц по итогу 2020 года. При этом, как отмечает исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, практически весь объем произведенной продукции приходится на две крупнейшие птицефабрики области - «Шепиловскую птицефабрику» и «Угличскую птицефабрику». Два предприятия сельскохозяйственной сферы произвели около 25 млн штук перепелиных яиц.

В Московской области, помимо двух крупных сельскохозяйственных предприятий, только 10 фермеров и 42 личных подсобных хозяйства занимаются выращиванием и содержанием перепелов, а также поставкой на подмосковные рынки произведенной продукции. Но «Шепиловская птицефабрика» и «Угличская птицефабрика», расположенные в Серпухове и Сергиево-Посадском городском округе являются крупнейшими лидерами отрасли не только в области, но и в России. А мясо и яйца перепелов, включая и переработанную продукцию, представлены на продовольственных рынках страны.