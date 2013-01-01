В Омской области завершили строительство первого в России производства игольчатого кокса
Создание секции замедленного коксования на Омском НПЗ - ключевой этап модернизации завода, которую проводит «Газпром нефть». Запуск этой секции, а также секции гидрокрекинга в конце этого года позволит довести практически до ста процентов глубину переработки нефти на этом предприятии.
На новой площадке будет осуществляться замедленное коксование - финальный этап переработки тяжелых нефтяных фракций в компоненты топлива и нефтяной кокс, который используется в качестве сырья на различных предприятиях. Производство игольчатого кокса Омского НПЗ позволит наладить выпуск графитированных электродов и тем самым снизить зависимость российских металлургов от импортных поставок этой продукции.
Как сообщается на официальном сайте Омского НПЗ, сегодня на новой производственной площадке в создание которой инвестировано более 60 млрд рублей, тестируют оборудование и проводят пусконаладочные работы.
Ростехнадзор подтвердил полное соответствие комплекса глубокой переработки нефти требованиям энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Кроме того, этот комплекс с современными системами очистки и улавливания паров стал частью сводного плана федерального проекта «Чистый воздух». Отходы производства здесь будут использоваться для выпуска продукции, обеспечивая снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Новые технологии и оборудование обеспечат максимально глубокую переработку тяжелых нефтяных фракций, позволят гибко регулировать объемы выпуска для получения дизельного топлива, авиакеросина, сырья для смазочных материалов и другой продукции в соответствии с требованиями рынка.
В масштабную программу модернизации Омского НПЗ «Газпром нефть» вкладывает инвестиций более 300 млрд рублей. В результате реализации первого этапа модернизации предприятие смогло перейти на выпуск топлива стандарта «Евро-5». После завершения второго этапа модернизации глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня мировых стандартов.
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