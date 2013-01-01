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В Омской области запустили импортозамещающее производство котельного оборудования

Июл 29
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омской области запустили импортозамещающее производство котельного оборудования


«Омский завод инновационных технологий» (ОмЗИТ) открыл Новый корпус, построенный при поддержке Фонда развития промышленности. В результате реализации инвестиционного проекта объем производства вырос в 4,5 раза – до 13,5 тысячи тонн готовой продукции в год

Льготный заем ФРП в размере 300 млн рублей ОмЗИТ получил в 2018 году по программе «Проекты развития».

Как сообщает пресс-центр ФРП, на эти средства было закуплено современное экономичное и экологичное оборудование, которое позволило существенно снизить себестоимость продукции и вредные выбросы в атмосферу, создать на ОмЗИТе самое технологически современное производство котельного оборудования в Европе. Здесь установлены роботизированные сварочные комплексы и новейшие оборудование по обработке металла.

Строительство нового корпуса велось с 2019 года. В целом в создание нового производства было инвестировано более 800 млн рублей. В результате реализации этого проекта создано 250 новых рабочих мест и в ближайшее время будет создано еще 30 мест для специалистов.

Ввод в эксплуатацию нового производственного комплекса на Омском  заводе инновационных технологий позволит на 15 процентов снизить зависимость от зарубежных поставок котельного оборудования этого сектора российского рынка, который сегодня на 60 процентов заполнен импортной продукцией.

Выпускаемые Омским заводом водогрейные, паровые и термомаслянные котлы Lavart используются не только на предприятиях ЖКХ, но и на энергоемких, технологически сложных производствах. Разработанные российскими специалистами конструкция и системы управления позволяют сократить расход топлива и эксплуатировать котельные без постоянного присутствия оператора.

Произведенные в Омске котлы сегодня используются на модульных котельных нефте- и газодобывающих предприятий в северных регионах России. На этом предприятии разработано и произведено котельное оборудование для нового научного комплекса станции «Восток-2» в Антарктиде.



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