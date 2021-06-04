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В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард»

Июн 7
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омской области создадут производство электродов и солнечную электростанцию в ОЭЗ «Авангард»


Правительство Омской области и «Газпром нефть» подписали соглашение, в рамках которого будет налажен выпуск импортозамещающей продукции для металлургии и нефтепереработки, в 20 раз увеличен объем генерации энергии из возобновляемых источников.

«Газпром нефть» в ближайшей перспективе построит два уникальных предприятия в особой экономической зоне «Авангард», созданной в прошлом году в Омской области. Речь идет о строительстве комплекса по производству графитированных электродов для металлургии мощностью более 30 тысяч тонн в год, а также о создании в Омске первого в России производства высокотехнологичных катализаторов нефтепереработки мощностью 21 тысяч тонн в год. Выпуск этой высокотехнологичной отечественной продукции позволит российским НПЗ эффективно работать вне зависимости от поставок импортных катализаторов.

Кроме того, в регионе будут реализованы «зеленые» проекты «Газпром нефти», в том числе связанные с развитием водородного транспорта, созданием систем улавливания и использования углекислого газа для организации тепличных хозяйств.

Инвестиции направляются в развитие солнечной электрогенерации. Первая СЭС мощностью 1 МВт уже построена в рамках модернизации Омского НПЗ. В ближайшее время начнется строительство солнечной электростанции мощностью 20 МВт в особой экономической зоне «Авангард». В результате объем производства энергии из возобновляемых источников  увеличится в 20 раз. Новые генерирующие мощности будут включены в схему развития электроэнергетики региона.

Как сообщает пресс-служба Правительства Омской области, «Газпром нефть» не только создает в регионе современные промышленные производства и сотни новых высококвалифицированных рабочих мест, но и участвует в реализации социальных, образовательных, спортивных и экологических проектов.



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