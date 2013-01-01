В Омской области начались испытания двигателя ТВ7-117СТ для Ил-114-300
В Омской области подготовлен к работе и введен в эксплуатацию новый стенд для испытания авиационных двигателей нового поколения ТВ7-117СТ. Двигатель разработан компанией «Климов» и предназначен для установки на российский самолет Ил-114-300.
Авиационный двигатель ТВ7-117СТ является современной моделью нового поколения двигателей. Он не только обходит конкурентов по техническим характеристикам, но и превосходит зарубежные аналоги, такие, как, например, американские PW-127. Двигатель обладает современной системой управления, которая позволяет добиться повышения характеристик и лучших показателей. Двигатель ТВ7-117СТ является многофункциональным и может быть использован на самолетах Ил-114, Ил-112 и на вертолетах Ми-38.
В настоящее время двигатель ТВ7-117СТ устанавливается на новейший пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300, разработанный Авиационным комплексом им. С.В. Ильюшина. Ил-114-300 будет использоваться на российских воздушных линиях, а его производством займутся отечественные предприятия. Самолет может взять на борт 68 пассажиров, находиться в воздухе до 9 часов и преодолеть расстояние в 1500 км.
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