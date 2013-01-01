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В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры

Мар 21
ТПП РФ
В ОЭЗ «Дубна» состоялся запуск инновационного производства спутниковой аппаратуры


На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» состоялся запуск инновационного производства - спутниковой геодезической аппаратуры ГЕОТИК. Его провела инновационная компания «РУМБ» - член ТПП РФ. Аппаратура предназначена для высокоточного спутникового позиционирования.

«ИК РУМБ» реализует инновационный проект, основная цель которого - разработка и внедрение конкурентных продуктов высокоточного спутникового позиционирования для нового формирующегося сегмента массового рынка. Компания ведет работу по локализации производства в России с использованием отечественных технологий.

На собственной производственной базе она осуществляет установку электронных компонентов на печатную плату, прошивку микропрограмм, сборку и производственные испытания. Пока некоторые электронные компоненты — импортные, но компания проводит НИОКР по разработке отечественных комплектующих для собственного производства. Например, многочастотная антенна, которая используется в этом комплексе, является отечественной разработкой. Геодезическая спутниковая аппаратура ГЕОТИК включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Такое оборудование сейчас пользуется повышенным спросом. Благодаря малому весу, компактности и высокой точности оно находит применение в самых разных сферах деятельности. Это и строительство, и добыча природных ископаемых, и робототехника, и современное сельское хозяйство. В качестве профессионального инструмента его могут использовать специалисты в области геодезии, кадастра, градостроительной деятельности. Очередной инновационный проект, реализуемый одним из резидентов ОЭЗ «Дубна» имеет не только хорошие перспективы на отечественном рынке, но обладает и большим экспортным потенциалом. Поэтому «ИК РУМБ» сейчас активно развивает кооперацию с предприятиями Москвы и Московской области.

21 Мар 2021, ТПП РФ


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