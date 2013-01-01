В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов
Компания «РЭНЕРА» завершила первый этап технического перевооружения Новосибирского завода химконцентратов - единственного в России предприятия, которое выпускает литированный оксид кобальта, применяемый для производства литий-ионных батарей для нужд космической отрасли.
Сегодня продукция НЗХК поставляется предприятиям Госкорпорации «Роскосмос» и потребности в качественном катодном материале растут с каждым годом не только в космической отрасли. Ведь литий-ионные аккумуляторные батареи необходимы для выпуска множества портативных изделий с большой емкостью и высокой скоростью заряда и разряда.
Как сообщает пресс-центр ТВЭЛ, на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗКХ), который входит в топливный дивизион Росатома, производство оксида кобальта оптимизировано и перенесено в новый корпус, а технология этого производства усовершенствована. Дальнейшая модернизация позволит в разы увеличить объемы выпускаемой продукции, запустить новую продуктовую линейку. В том числе, освоить выпуск таких составов как литий-железо-фосфат, литий-никель-марганец-кобальт-оксид, литированный оксид никель-кобальт-алюминия.
Производство новых катодных материалов на площадке НЗХК позволит обеспечить потребности компании «РЭНЕРА» и других российских производителей в сырье для производства литий-ионных аккумуляторов
«РЭНЕРА» входит в ТВЭЛ и является отраслевым интегратором Росатома в области систем и технологий накопления электроэнергии.
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