В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы
Разработка и испытания препарата ведутся в Новосибирском центре вирусологии и иммунологии «Вектор», специалисты которого опасаются новой эпидемии натуральной оспы.
Новосибирские ученые считают, что опасная болезнь, эпидемии которой два-три века назад опустошали города, может вернуться. Они обращают внимание на участившиеся вспышки оспы обезьян в странах Африки, и считают, мутации этого вируса могут привести к тому, что он будет передаваться не между животными, а между людьми. Мир рискует столкнуться с «новой версией» натуральной оспы и новыми эпидемиями.
Для того чтобы быть готовыми к такому развитию событий, в Новосибирском центре «Вектор» с помощью генной инженерии создают вакцину против оспы. По словам разработчиков, из нее «выключили» шесть опасных генов и создали оптимальную «генетическую композицию» для формирования иммунитета. В центре проходят испытания с участием добровольцев. Новую вакцину планируют официально зарегистрировать до конца этого года.
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