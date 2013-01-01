В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы



Разработка и испытания препарата ведутся в Новосибирском центре вирусологии и иммунологии «Вектор», специалисты которого опасаются новой эпидемии натуральной оспы.

Первые прививки от оспы в Европе и в России делали еще в конце 18-го века. К началу 80-х годов 20-го века эпидемиологи решили, что оспа полностью побеждена и массовая вакцинация была прекращена во всем мире. За минувшие четыре десятилетия появились целые поколения, которые не знают, что такое прививка против оспы и не имеют иммунитета к родственным ей вирусам.

Новосибирские ученые считают, что опасная болезнь, эпидемии которой два-три века назад опустошали города, может вернуться. Они обращают внимание на участившиеся вспышки оспы обезьян в странах Африки, и считают, мутации этого вируса могут привести к тому, что он будет передаваться не между животными, а между людьми. Мир рискует столкнуться с «новой версией» натуральной оспы и новыми эпидемиями.

Для того чтобы быть готовыми к такому развитию событий, в Новосибирском центре «Вектор» с помощью генной инженерии создают вакцину против оспы. По словам разработчиков, из нее «выключили» шесть опасных генов и создали оптимальную «генетическую композицию» для формирования иммунитета. В центре проходят испытания с участием добровольцев. Новую вакцину планируют официально зарегистрировать до конца этого года.