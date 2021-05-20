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В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота

Май 21
Московская область Центральный федеральный округ
В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота


Резидент «Сколково» использовала так называемый «генетический лифт», чтобы создать альтернативный искусственному оплодотворению инновационный метод, который обеспечивает появление телят требуемого пола и породы.

Комплексную технологию разработала команда компании «Артэмбриоген», в которую вошли специалисты в области эмбриологии, генетики, клеточных технологий, биофизики, инженерии, приборостроения.

Они использовали нетрадиционный метод - электрослияние яйцеклетки с соматической клеткой. Он показал высокую эффективность – стельность у коров наступает в 52 процентах случаев, треть пересаженных эмбрионов приживается и нормально развивается, при отелах с последующим выхаживанием живыми и здоровыми остаются все 100 процентов телят.

Помимо технологии промышленного клонирования «Артэмбриоген» разработано уникальное оборудование - газосмесительная станция, планшетный мультигазовый инкубатор и другие.

Как сообщает пресс-центр «Сколково» первый этап промышленного производства клонов крупного рогатого скота уже пройден - пять телят-клонов родились на промышленной площадке в Башкортостане. На втором этапе производства эти телята станут ядром для тиражирования потомства. Производство эмбрионов-клонов позволит получать животных с заранее известными генетическими характеристиками, устойчивых к тем или иным инфекциям, к негативным воздействиям окружающей среды.

Применение новой технологии клонирования в АПК позволит ускорить селекционный процесс, создавать в России популяции генетически ценных животных мясных и молочных пород, преодолев зависимость от поставок импортного генетического материала.

 В фонде «Сколково», который активно поддерживает проекты в области биотехнологий, считают, что данную технологию можно применять не только в сельском хозяйстве, но и в биомедицине,  поскольку она дает возможность моделировать то или иное заболевание или патологию для  их изучения и создания методик лечения.

 



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