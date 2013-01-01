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В Московской области запустили производство булок для гамбургеров

Июн 25
Московская область Центральный федеральный округ
В Московской области запустили производство булок для гамбургеров


На подмосковном заводе «Гипфель» локализовано производство ингредиентов для продукции ресторанов быстрого питания Burger King и других сетей заведений общепита. По данным министерства инвестиций и инноваций Московской области, в строительство завода вложено более 1,5 млрд руб.

В столице и других регионах России активно развиваются сети фаст-фуда мировых брендов, но при этом сохраняется дефицит ингредиентов для выпуска фирменной продукции. Булочки для гамбургеров необходимо выпекать из муки определенного сорта по особой рецептуре, а длительная транспортировка плохо сказывается на их качестве.

Поэтому так важно обеспечить производство этой хлебобулочной продукции на территории страны. К тому же замещая импортные поставки отечественной продукцией, владельцы сетей общепита снижают издержки из-за колебания курса валют.

Новый завод в Московской области сегодня может выпускать до 48 тыс. булочек в час, в дальнейшем ассортимент продукции будет расширен, расширен, а объем производства увеличен до 72 тыс. единиц продукции в час.

Мощности «Гипфеля» позволят полностью закрыть потребности Burger King в России – только в этом году планируется закупить около 150 млн изделий. В перспективе здесь будут выпускать продукцию для популярной сети кофеен, а часть хлебобулочных изделий продавать в розницу.

По данным российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) в мире на такую продукцию приходится 5–10% от всего потребления хлебобулочных изделий. Так что перспективы нового предприятия на растущем российском рынке довольно оптимистичны. Ведь только за прошлый год продажи хлеба и хлебобулочных изделий в нашей стране выросли более чем на 3 процента и достигли объема 805 млрд штук в год.



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