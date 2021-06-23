В Московской области запустят производство антибиотика для лечения коронавирусной инфекции
Производство антибиотика «Левофоксацин» до конца этого года будет локализовано на фармацевтическом предприятии «Алиум» в поселке Оболенск Серпуховского городского округа.
Как сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области, этот препарат включен Минздравом России в протоколы лечения COVID-19. В 2020 году его выпуск увеличен в 3,3 раза. А продажи, по данным AlphaRM, выросли с почти 14 млн упаковок в 2019 году до 30 млн упаковок в 2020-м.
Основным активным компонентом антибиотика является левофлоксацин гемигидрат. Первые сто килограмм этой фармацевтической субстанции компания «Биннофарм Групп», зарегистрировала и выпустила на своей производственной площадке в Кургане.
Теперь субстанция внесена в регистрационное удостоверение препарата и курганская производственная площадка может производить его по полному циклу. Но поскольку спрос на препарат растет, то «Биннофарм Групп» создает новые производственные площадки, в том числе –в Московской области
Отмечается, что фармацевтические компании уже более года увеличивают объемы производства, обеспечивая стремительно растущие потребности медучреждений в противовирусных препаратах и антибиотиках. Запуск в Центральной России полного цикла производства антибиотика для лечения коронавирусной инфекции позволит обеспечить российские медучреждения необходимыми лекарственными средствами.
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