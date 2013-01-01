В Ленинградской области модернизируют Сясьстройский хлебозавод



Его проект по производству сухарной продукции Правительством Ленинградской области включен в перечень масштабных инвестпроектов.

Для расширения предприятия региональные власти предоставляют Сясьстройскому хлебозаводу без процедуры торгов в долгосрочную аренду земельный участок площадью почти в 1,5 тысячи кв. метров.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Хлебозавод вложит свыше двухсот миллионов в закупку оборудования для расширения линии производства сухарей, а также в строительство магазина-кафе. В результате на предприятии будет создано 59 новых работ и организован выпуск импортозамещающей продукции.

Первый этап модернизации на одном из старейших хлебокомбинатов региона инвесторы – группа компаний «Поляница» - провели в 2015 году. Был освоен выпуск итальянских десертов, а новое качество сухарной продукции позволило наладить ее реализацию в российских торговых сетях и организовать экспортные поставки, в том числе в США и в Китай.

Всего в Ленинградской области работает 40 хлебопекарных предприятий, в том числе 12 крупных хлебозаводов и 28 малых предприятий. Они выпускают более 40 тысяч тонн и свыше 250 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции.

Высокая конкуренция стимулирует как крупные, так и малые предприятия региона постоянно вкладываться в модернизацию производства, чтобы производить востребованные у потребителей новые виды продуктов.