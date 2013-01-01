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В России обещают наладить серийное производство электромобиля Zetta. Есть ли у проекта перспективы?

Авг 3
Москва Центральный федеральный округ
В России обещают наладить серийное производство электромобиля Zetta. Есть ли у проекта перспективы?


Выпуск российского электрокара в стопроцентной отечественной разработке планируется наладить на заводе в Тольятти, о чем в разговоре с ТАСС проинформировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме этого, как отметил министр, в перспективах – экспорт таких автомобилей в зарубежные страны.

Как сообщалось ранее, электромобиль Zetta планировалось выпускать намного раньше, в первой половине года, однако коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. Мантуров выразил надежду, что до конца 2020 закончатся все сертификационные процедуры, после чего будет дан старт серийному производству.

Говоря о проекте, глава Минпромторга сообщил, что на его развитие потребовались дополнительные инвестиции в объеме ста миллионов рублей – решить данный вопрос в конце августа должны представители экспертного совета Фонда развития промышленности.

«На сегодняшний день получен код WMI, определяющий статус автопроизводителя, собраны предсерийные электромобили, этап сертификации автомобилей завершен на 70%. Идет опытно-промышленная сборка», - резюмировал министр.

Что касается экспорта электромобиля Zetta, то, как заявил Мантуров, соответствующий бизнес-проект предполагает развитие и этого направления.

Собственно автомобиль представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Электрокар может развивать скорость до 120 км/ч. По стоимости, как сообщалось ранее, он будет варьироваться от 450 тысяч рублей в базовой комплектации.

Внешний вид машины вызывает массу споров. Тем не менее, производители заявляют о его функциональности: так, при небольшом салоне в нем может поместиться четыре человека. За одну «зарядку» (все зависит от комплектации и емкости батареи) можно преодолеть от 200 до 500 километров.

К слову говоря, Zetta, живая модель которой пока еще не была представлена широкой публике – не единственный российский проект «принципиально новых российских автомобилей». Все прекрасно помнят «Ё-мобиль», который «устрашающе» грозился завоевать как минимум российский рынок. Однако дальше объявленной аналогичной стоимости в 450 тысяч рублей дело не пошло.



 
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