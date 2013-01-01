В Иркутской области запустили производство бочкотары для нефтепродуктов
На Восточно-Сибирском машиностроительном заводе ввели в эксплуатацию линию по производству металлических бочек объемом 216,5 литров, которые будут использоваться для хранения продукции предприятий Роснефти».
Новая автоматизированная линия, на котнято 28 человек способна производить 520 тысяч бочек в год даже работая в одну смену. Это производство полного цикл, которое включает в себя изготовление заготовок, сборку бочек, их покраска и нанесение фирменной символики. Благодаря высокой автоматизации линию обслуживают всего 28 человек.
Как сообщает пресс-центр НК «Роснефть, новое производство обеспечит собственной тарой «Ангарскую нефтехимическую компанию» и «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», а также «Новокуйбышевский завод масел и присадок», Московский завод «Нефтепродукт» и «Башнефть-Новойл». Новое производство полностью обеспечит их потребности в металлической таре для фасовки товарных масел и повысит их экономическую эффективность.
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