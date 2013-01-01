В Челябинской области открыли производственно-логистический комплекс на фабрике по переработке зерна



Новый производственно-логистический комплекс компании «Ресурс» позволит вдвое увеличить мощность предприятия по производству продукции из овса и значительно нарастить экспортные поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Реализован инвестиционный проект по созданию экспортно-ориентированного пищевого производства, оснащенного высокотехнологичным оборудованием. На территории предприятия, которое выпускает широкий ассортимент фасованных круп под брендом «Увелка», построены цеха по переработке овса, производству и упаковке овсяных хлопьев, автоматизированный высотный склад, комплекс сооружений по элеваторному хранению зерна.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, открытие производственно-логистического комплекса позволит значительно нарастить экспортный потенциал «Увелка» и успешно конкурировать на мировом продовольственном рынке. Благодаря вводу новых мощностей на предприятии уже создано 80 новых рабочих мест и в дальнейшем их число будет увеличено. Объем налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты с 2019 по 2025 годы составит около 4,6 млрд рублей.

Производственные мощности компании «Ресурс» по переработке зерна овса и производству овсяных хлопьев увеличены в 2,7 раза, а объем экспорта этой продукции в ближайшие пять лет вырастит до 45 млн долларов. Предприятие активно осваивает рынки сбыта своей продукции в Китае, а также во Вьетнаме, Индии и странах Африки.

Предприятие в Челябинской области может стать самой крупной в России площадкой по производству продукции из овса и даже в Европе, обеспечить лидерство региона в производстве и экспорте сельхозпродукции.