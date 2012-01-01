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В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо»

Июл 9
Челябинская область Уральский федеральный округ
В Челябинской области открыли многофункциональный спортивный комплекс «Динамо»


Новый четырехэтажный спорткомплекс площадью более семи тысяч квадратных метров построили рядом с Центральным стадионом Челябинска в рамках федеральной программы по развитию физкультуры и спорта в России на 2016-2020 годы.

В создание этого нового центра спортивной жизни Челябинска было вложено 320 млн рублей. Субсидия на строительство была выдана Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» из федерального бюджета в 2018 году. Строительство завершилось весной этого года.

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской  области, спорткомплекс «Динамо» включает в себя универсальный игровой зал с трибунами на триста мест, зал для единоборств, тренажерные залы, медико-восстановительный центр. На подземном этаже расположен современный тир с четырьмя стрелковыми галереями, шумоизоляцией, пулеулавливателями, антирикошетным покрытием. Тир оборудован телевизионной системой контроля результатов стрельбы – системой, которая выводит изображения мишени на мониторы спортсменов и зрителей.

 

 

Спорткомплекс имеет пропускную способность 573 человека в сутки, оборудован подъемником и лифтом для маломобильных граждан, приспособлен для занятий людей с ОВЗ.

Здесь созданы все условия не только для каждодневных занятий спортом, но и для проведения крупных соревнований. Уже в следующем году в комплексе в Челябинске проведут Всероссийскую спартакиаду общества «Динамо».



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