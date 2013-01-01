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В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ

Май 26
Астраханская область Южный федеральный округ
В Астраханской области нашли немецких партнеров для строителей порта в новой ПОЭЗ


В Астрахани одобрили проект компании «ПЛК «Каспий» по строительству современного порта с контейнерным терминалом в созданной в регионе портовой экономической зоне. Было подписано соглашение с немецкой логистической компанией Martrade Holding, которая готова участвовать в организации перевозок в новом порту.

Как сообщает пресс-служба Правительства Астраханской области, проект нового порта представили на первом заседании экспертного совета портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). Основной порт с административными зданиями будет построен «ПЛК «Каспий» в районе ильменя Забурунный, а контейнерные терминалы – на 8-м и 9-м причалах уже существующего порта Оля.

Потребуется провести дноуглубительные работы, а также обеспечить электро- и водоснабжение порта, под который выделяется площадка в 295 гектаров. Портовые сооружения будут строить частные инвесторы, а инфраструктура порта будет создаваться на средства федерального и областного  бюджетов. Общий объем инвестиций в этот проект составит почти 27 млрд рублей.

 

Первый этап реализации проекта планируется завершить в 2023 году, обустроив два причала морского порта Оля, обеспечив ввод в эксплуатацию четырех терминалов, способных принимать 3,3 миллиона тонн грузов. Второй этап должен завершиться в 2026 году созданием нового порта, общий грузооборот которого к 2031 году составит 8 миллионов тонн. Этот проект обеспечит создание примерно восьмисот рабочих мест.

Региональные власти считают, что Астраханскую область выведет на новый уровень развития создание мощностей портовой особой экономической зоны и открытие транспортного коридора «Север-Юг». Кратчайший маршрут по этому коридору из Индии, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока в Европу и центральную часть России предоставит принципиально новые экспортные возможности резидентам ОЭЗ «Лотос», а также новое поле деятельности для Martrade Holding и других логистических компаний.



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