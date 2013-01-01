В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»



Прокладка этого газопровода до станции Исакогорка - одно из ключевых мероприятий новой пятилетней программы по газификации Поморья, в рамках которой будет создано 290 км межпоселковых газопроводов. Общий объем инвестиций в программу составляет 5 млрд рублей, львиную долю – 3,8 млрд рублей – вложит ПАО «Газпром»,

В строительство газопровода протяженностью 37,5 километра будет вложено более 1,5 млрд рублей. Газопровод от газораспределительной станции «Рикасиха» до Исакогорки, который должен быть достроен к концу 2022 года, позволит построить 10 работающих на газе котельных взамен действующих сегодня на этой территории 20 угольных и мазутных котельных и тем самым существенно улучшит экологическую обстановку.. Будет обеспечено газоснабжение домов на левом побережье Северной Двины, а дальнейшем планируется довести газ до Новодвинска и населенных пунктов Приморского района.

Как сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области, в соответствии с подписанным в прошлом году соглашением ПАО «Газпром» инвестирует средства в строительство ГРС, газопроводов-отводов, и межпоселковых газопроводов - доводит газ до населенных пунктов. А за счет средств регионального и местных бюджетов и привлеченных регионо внебюджетных средств обеспечивается строительство уличных газораспределительных сетей, перевод на природный газ котельных и предприятий.

В ближайшие пять лет в Архангельской области будет газифицировано более 147 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. В результате уровень газификации региона достигнет 30 процентов.

Таким образом, будут возданы возможности для развития промышленного потенциала региона – уже сегодня решается вопрос о переводе на природный газ Архангельского целлюлозно-бумажного комбината и Савинского цементного завода.

В следующую пятилетку планируется довести газификацию Архангельской области до среднероссийского уровня.