Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ИЮН, 14:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 ИЮН, 14:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»

Июн 11
Архангельская область Северо-Западный федеральный округ
В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»


Прокладка этого газопровода до станции Исакогорка - одно из ключевых мероприятий новой пятилетней программы по газификации Поморья, в рамках которой будет создано 290 км межпоселковых газопроводов. Общий объем инвестиций в программу составляет 5 млрд рублей, львиную долю – 3,8 млрд рублей – вложит ПАО «Газпром»,

В строительство газопровода протяженностью 37,5 километра будет вложено более 1,5 млрд рублей. Газопровод от газораспределительной станции «Рикасиха» до Исакогорки, который должен быть достроен к концу 2022 года, позволит построить 10 работающих на газе котельных взамен действующих сегодня на этой территории 20 угольных и мазутных котельных и тем самым существенно улучшит экологическую обстановку.. Будет обеспечено газоснабжение домов на левом побережье Северной Двины, а дальнейшем планируется довести газ до Новодвинска и населенных пунктов Приморского района.

Как сообщает пресс-служба Правительства Архангельской области, в соответствии с подписанным в прошлом году соглашением ПАО «Газпром» инвестирует средства в строительство ГРС, газопроводов-отводов, и межпоселковых газопроводов - доводит газ до населенных пунктов. А за счет средств регионального и местных бюджетов  и привлеченных регионо внебюджетных средств обеспечивается  строительство уличных газораспределительных сетей, перевод на природный газ котельных и предприятий.

В ближайшие пять лет в Архангельской области будет газифицировано  более 147 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. В результате уровень газификации региона достигнет 30 процентов.

Таким образом, будут возданы возможности для развития промышленного потенциала региона – уже сегодня  решается вопрос о переводе на природный газ Архангельского целлюлозно-бумажного комбината и Савинского цементного завода.

В следующую пятилетку планируется довести газификацию Архангельской области до среднероссийского уровня.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Архангельская область:
7 Май:
9 Фев:
4 Фев:
Северо-Западный федеральный округ:
10 Июн:
9 Июн:
4 Июн:
РОССИЯ:
11 Июн:
11 Июн:
11 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Доллары потекли в Россию рекой. ЦБ обнаружил профицит в 7,7 млрд долларов

Доллары потекли в Россию рекой. ЦБ обнаружил профицит в 7,7 млрд долларов
Экономика

ТПП РФ – прошлое, настоящее, будущее

ТПП РФ – прошлое, настоящее, будущее
Экономика

Богатые в Москве получают в девять раз больше, чем бедные

Богатые в Москве получают в девять раз больше, чем бедные
Экономика

Первой от SWIFT могут отключить Белоруссию. Европарламент призвал к санкциям

Первой от SWIFT могут отключить Белоруссию. Европарламент призвал к санкциям
Политика 1

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба

ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба

В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности

В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

14:26 ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба
Американцы считают, что на саммите «Путин разорвет Байдена на части»
Американцы считают, что на саммите «Путин разорвет Байдена на части»
13:39 В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности
11:56 В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха» В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»
09:11 В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению
10 ИЮН, 23:23 В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса В Псковской области запусти первую очередь лесоперерабатывающего комплекса
10 ИЮН, 14:26 В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода
Центробанк вернул ставку на «карантинный» уровень
Центробанк вернул ставку на «карантинный» уровень
10 ИЮН, 08:48 В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300 В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300
09 ИЮН, 23:56 В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске В Саратовской области запустили новое майонезное производство на МЭЗ в Аткарске
09 ИЮН, 22:46 В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии В Санкт-Петербурге испытывают устройства бесконтактной оплаты с помощью биометрии
09 ИЮН, 01:03 В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода В Томской области завершили модернизацию стеклотарного завода
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter