В 2021 году систему закупок ждут новые изменения



2020 год запомнился ограничениями, связанными с пандемией. Вместо плановой работы по совершенствованию закупочной деятельности госорганы были вынуждены стабилизировать систему закупок. Поэтому часть положений из «оптимизационного» пакета поправок в 44-ФЗ были приняты досрочно. Продолжится корректировка законодательства и в 2021 году. Ситуацию комментирует председатель Совета ТПП РФ по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным участием Андрей Васильев.

В апреле 2021 года планируется принятие второго «оптимизационного» пакета поправок в 44-ФЗ. Помимо прочего, пакет поправок предусматривает сокращение числа видов закупочных процедур с 11 до 3 в действующей редакции закона, унификацию требований к извещениям о закупках, к заявкам на участие в закупках. Также законопроект предполагает введение универсальной предквалификации участников закупок (к участию в закупках с ценой от 20 млн руб. будут допускаться только те поставщики, которые имеют опыт исполнения госконтрактов), запуск рейтинга деловой репутации, изменение порядка проведения аукциона и т.п. (законопроект включает в себя более 50 существенных поправок).

Кроме того, уже с 1 января 2021 года вступают в силу очередные поправки в 44-ФЗ, принятые в 2020 году, касающиеся планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе установления новых способов определения поставщиков, контроля в сфере закупок, мониторинга или аудита. Меняется механизм проверки поставщиков.

Изменяется порядок проверки участников закупки в соответствии с требованиями пункта 7.1 части 1 статьи 31 закона «О контрактной системе» (привлечение к административной ответственности за передачу незаконного вознаграждения).

Вступает в силу постановление Правительства от 03.12.2020 г. № 2014 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения». Квоты по этому постановлению распространяются на 107 видов товаров.

Наша задача заключается в сглаживании принятых и грядущих изменений для предпринимателей. Мы продолжаем отслеживать на местах, насколько правильно работают нововведения и, при необходимости, продолжим направлять инициативы по корректировке действующего законодательства.