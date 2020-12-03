В 2021 году систему закупок ждут новые изменения
2020 год запомнился ограничениями, связанными с пандемией. Вместо плановой работы по совершенствованию закупочной деятельности госорганы были вынуждены стабилизировать систему закупок. Поэтому часть положений из «оптимизационного» пакета поправок в 44-ФЗ были приняты досрочно. Продолжится корректировка законодательства и в 2021 году. Ситуацию комментирует председатель Совета ТПП РФ по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным участием Андрей Васильев.
Кроме того, уже с 1 января 2021 года вступают в силу очередные поправки в 44-ФЗ, принятые в 2020 году, касающиеся планирования закупок товаров, работ, услуг, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе установления новых способов определения поставщиков, контроля в сфере закупок, мониторинга или аудита. Меняется механизм проверки поставщиков.
Изменяется порядок проверки участников закупки в соответствии с требованиями пункта 7.1 части 1 статьи 31 закона «О контрактной системе» (привлечение к административной ответственности за передачу незаконного вознаграждения).
Вступает в силу постановление Правительства от 03.12.2020 г. № 2014 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения». Квоты по этому постановлению распространяются на 107 видов товаров.
Наша задача заключается в сглаживании принятых и грядущих изменений для предпринимателей. Мы продолжаем отслеживать на местах, насколько правильно работают нововведения и, при необходимости, продолжим направлять инициативы по корректировке действующего законодательства.
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