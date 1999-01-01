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Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев

Дек 26
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев


В понедельник, 21 декабря, не стало выдающегося ученого, профессора, доктора физико-математических наук и главного научного сотрудника лаборатории спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН Виктора Леонидовича Афанасьева. Он скончался на 74 году жизни от коронавирусной инфекции.

Вся жизнь Виктора Леонидовича была посвящена работе в Специальной астрофизической обсерватории, в которой он проработал в течение 47 лет. Выдающийся ученый внес огромный вклад в исследование космоса. Приборы его собственной разработки до сих пор успешно применяются для астрофизических исследований на больших и малых российских телескопах. Например, созданные им спектрографы SCORPIO и SCORPIO-2 на Большом Телескопе Азимутальном (БТА), АДАМ в Саянской обсерватории, МАГИЯ на "Цейсс-1000" в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук на Северном Кавказе.

Виктор Леонидович является автором более 250 научных работ. Невозможно переоценить его вклад в исследование галактических структур. За его работу по изучению активных галактических ядер в 80-х годах Афанасьеву присвоена ученая степень доктора физико-математических наук. В 1991 году Виктор Леонидович получил Государственную премию СССР в области науки и техники за комплекс работ, совместно с другими авторами «Создание цифровых телевизионных устройств для исследования предельно слабых астрономических объектов на Большом телескопе азимутальном Академии наук СССР». А в 2003 году авторы работы «Предсказание и открытие новых структур в спиральных галактиках», включая и Виктора Леонидовича, получили Государственную премию РФ в области науки и техники.

Продолжая свою научную деятельность, Афанасьев участвовал в поляриметрических исследованиях активных ядер галактик, гравитационных линз, пекулярных звезд и малых тел Солнечной системы совместно с командой на БТА. Конкретно им разработан и опробован новый метод определения масс черных дыр в ядрах галактик на основе спектрополяриметрии в широких эмиссионных линиях.

Весь жизненный путь Виктора Леонидовича Афанасьева является прекрасным примером служения науке. Он был не только выдающимся ученым, но и талантливым преподавателем. Успешно работая с молодыми специалистами, Виктор Леонидович выводил их на собственный научный путь, помогая стремиться к новым научным свершениям.



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