Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев
В понедельник, 21 декабря, не стало выдающегося ученого, профессора, доктора физико-математических наук и главного научного сотрудника лаборатории спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН Виктора Леонидовича Афанасьева. Он скончался на 74 году жизни от коронавирусной инфекции.
Виктор Леонидович является автором более 250 научных работ. Невозможно переоценить его вклад в исследование галактических структур. За его работу по изучению активных галактических ядер в 80-х годах Афанасьеву присвоена ученая степень доктора физико-математических наук. В 1991 году Виктор Леонидович получил Государственную премию СССР в области науки и техники за комплекс работ, совместно с другими авторами «Создание цифровых телевизионных устройств для исследования предельно слабых астрономических объектов на Большом телескопе азимутальном Академии наук СССР». А в 2003 году авторы работы «Предсказание и открытие новых структур в спиральных галактиках», включая и Виктора Леонидовича, получили Государственную премию РФ в области науки и техники.
Продолжая свою научную деятельность, Афанасьев участвовал в поляриметрических исследованиях активных ядер галактик, гравитационных линз, пекулярных звезд и малых тел Солнечной системы совместно с командой на БТА. Конкретно им разработан и опробован новый метод определения масс черных дыр в ядрах галактик на основе спектрополяриметрии в широких эмиссионных линиях.
Весь жизненный путь Виктора Леонидовича Афанасьева является прекрасным примером служения науке. Он был не только выдающимся ученым, но и талантливым преподавателем. Успешно работая с молодыми специалистами, Виктор Леонидович выводил их на собственный научный путь, помогая стремиться к новым научным свершениям.
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