Упаковка - жизнь отрасли в условиях пандемии
С какими новыми вызовами пришлось столкнуться участникам рынка упаковки? Может ли пандемия COVID-19 стимулировать индустрию упаковки и по-новому раскрыть потенциал производителей? Изменилось ли поведение заказчиков во время кризиса? И что ждёт российский рынок упаковки в ближайшее время? На эти вопросы отвечает генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков НКПак, председатель профильного подкомитета ТПП РФ Александр Бойко.
Нестабильная ситуация в мировой экономике и пандемия на наших глазах меняют торговлю и производство. Коронавирусный шок уже вызвал потрясения на многих отраслевых рынках. Так или иначе, компании вынуждены оптимизировать свои процессы производства и отвечать новым потребностям потребителя. Но, несмотря на очевидные осложнения, многие производители продолжают непрерывно работать и реализуют планы уже по новым проектам.
В первые недели пандемии спрос на упаковку, особенно для продовольствия и средств гигиены, значительно вырос. Стремление населения создать запасы товаров первой необходимости дало мощный импульс увеличению производства и поставок всех видов упаковки. Однако сегодня уже можно говорить о глубоких структурных изменениях упаковочного рынка, вызванных эпидемией и её последствиями. Потребительское поведение населения меняется. Нарушаются логистические цепочки. На первое место выходят защитные функции упаковки, а маркетинговые и другие отходят на второй план. Не актуальной становится многоразовая упаковка. Одна из важных проблем, с которой производители упаковки столкнутся в ближайшее время, — падение платежеспособности населения. В этих условиях необходим постоянный анализ ситуации и гибкое реагирование на её изменения. НКПак ищет пути поддержки отечественной упаковочной индустрии, важность которой в экстремальных условиях возрастает как для экономики, так и повседневной жизни. Упаковочная отрасль должна быть признана системообразующей.
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