Упаковка - жизнь отрасли в условиях пандемии



С какими новыми вызовами пришлось столкнуться участникам рынка упаковки? Может ли пандемия COVID-19 стимулировать индустрию упаковки и по-новому раскрыть потенциал производителей? Изменилось ли поведение заказчиков во время кризиса? И что ждёт российский рынок упаковки в ближайшее время? На эти вопросы отвечает генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков НКПак, председатель профильного подкомитета ТПП РФ Александр Бойко.

Сегодня упаковка товара — это больше, чем просто упаковка. Защитные, стерильные и барьерные свойства упаковки вышли на первый план и, вероятно, на долгое время останутся основными из предъявляемых к упаковке требований. Производство любых товаров немыслимо без качественной упаковки, и именно в период пандемии упаковка несёт на себе огромную нагрузку, подстраиваясь под новые нужды населения. При этом упаковочные материалы должны оставаться экологичными и безопасными и для окружающей среды.

Нестабильная ситуация в мировой экономике и пандемия на наших глазах меняют торговлю и производство. Коронавирусный шок уже вызвал потрясения на многих отраслевых рынках. Так или иначе, компании вынуждены оптимизировать свои процессы производства и отвечать новым потребностям потребителя. Но, несмотря на очевидные осложнения, многие производители продолжают непрерывно работать и реализуют планы уже по новым проектам.

В первые недели пандемии спрос на упаковку, особенно для продовольствия и средств гигиены, значительно вырос. Стремление населения создать запасы товаров первой необходимости дало мощный импульс увеличению производства и поставок всех видов упаковки. Однако сегодня уже можно говорить о глубоких структурных изменениях упаковочного рынка, вызванных эпидемией и её последствиями. Потребительское поведение населения меняется. Нарушаются логистические цепочки. На первое место выходят защитные функции упаковки, а маркетинговые и другие отходят на второй план. Не актуальной становится многоразовая упаковка. Одна из важных проблем, с которой производители упаковки столкнутся в ближайшее время, — падение платежеспособности населения. В этих условиях необходим постоянный анализ ситуации и гибкое реагирование на её изменения. НКПак ищет пути поддержки отечественной упаковочной индустрии, важность которой в экстремальных условиях возрастает как для экономики, так и повседневной жизни. Упаковочная отрасль должна быть признана системообразующей.