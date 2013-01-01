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Уникальный туризм и международные поставки продукции. Анализ деятельности УФО за ноябрь

Дек 4
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Уникальный туризм и международные поставки продукции. Анализ деятельности УФО за ноябрь


Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном "Капиталом страны".

Национальные проекты

В рамках реализации национального проекта «Образование» 900 волонтеров "Арктического центра добровольчества" на Ямале выполнили более 21 000 поступивших на “горячую линию” заявок: доставили продукты или лекарства, помогли вынести мусор или выгулять собаку тем, кто находится на самоизоляции.

После прохождения бесплатного обучения по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости", сотрудники предприятий Челябинской области сократили время протекания технологических процессов на 47,3%, уменьшили объем незавершенного производства на 50% и увеличили выработку на 39,8%. А опыт АО "Златмаш" признан лучшим в России.

Более 60 тысяч семей Челябинской области получили помощь в рамках национального проекта "Демография".

Тюменская область завершила дорожный сезон ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего за 2020 год было отремонтировано 191 км дорог, из них 15 км дорог федерального значения. А Свердловская область направила 6,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта. На эти средства отремонтировано более 180 км региональных и муниципальных дорог.

В ходе реализации национального проекта «Экология» Свердловской областью на линии выведено 220 новых мусоровозов, установлено почти 80 тыс. контейнеров для сбора ТКО и ликвидировано более 350 несанкционированных свалок, с которых убрали порядка 30 тыс. кубометров мусора.

Агропромышленный комплекс

Все крупные агропредприятия Тюменской области не только обеспечивают потребности региона, но и вывозят свою продукцию в другие субъекты России.

А сельскохозяйственная продукция Курганской области поставляется в 27 стран мира. За 10 месяцев текущего года объем экспорта продукции АПК составил $22,5 млн.(105,6 % к соответствующему периоду 2019 года). Отгружено 560 тонн молочных продуктов (30%), 30360 тонн зерна (188 %), 399 тонн муки (200 %), 17645 тонн семян масличных культур (160 %), 2946 тонн масла растительного (68 %), 3154 тонны кондитерских изделий (90 %), 765 тонны соков (98 %), 2048 тонн дрожжей хлебопекарных (70 %), 1045 тонн воды и напитков (120 %). Самыми же крупными потребителями являются Казахстан и Китай. При этом текущем году на поддержку сельхозпроизводства по отдельным отраслям растениеводства и животноводства Курганской областью направлено 293 млн рублей.

Инвестиции

В 2020 году объем инвестиций Югры составил 939,4 млрд рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составила 23,4 % (в 2019 году 21,4%). По объему инвестиций на душу населения Югра занимает третье место среди регионов России.

В ТОСЭР Челябинской области, после присоединения еще четырех компаний, количество зарегистрированных резидентов увеличилось до 32.

Свердловские производители нефтегазового оборудования договорились с пакистанскими компаниями о поставках своей продукции. А власти области открыли Многофункциональный онлайн-центр поддержки иностранных компаний на Урале. Теперь через онлайн-центр Ural Business Point инвестор сможет получить информацию об экономике региона, деловом климате, рынке и бизнес-среде, юридическую, кадровую, поддержку, консультации по налоговому законодательству, помощь в подборе переводчиков, недвижимости и решить другие вопросы.

Туризм

Электропоезд повышенной комфортности "Снегирь" начнет доставлять туристов на горнолыжный курорт Челябинской области "Солнечная долина". Поезд будет курировать по маршруту Челябинск – Миасс – ГЛК "Солнечная долина".

На территории Свердловской области обустроены 13 экологических маршрутов общей протяженностью почти 100 км, а природные парки "Оленьи ручьи", с посещением 4,5 тыс. человек в сутки, и "Бажовские места" вошли в пятерку лучших природных парков России.

В Курганской области туристов ждет уникальный археологический памятник "Савин-1" - святилище эпохи неолита, которое насчитывает порядка 5 тыс. лет.

Производство

Первый на Ямале производитель радужной форели, Собский рыбоводный завод, начал поставку сырья на Салехардский комбинат. Всего было отгружено 7,5 т выращенной на заводе новой продукции.

Предприятия Югры начали осваивать международные электронные торговые площадки. 30 компаний поставляют дикоросы, пиломатериалы, продукция из полимеров и сувенирная продукция на Alibaba.com, Ebay.com, Etsy.com, Fordaq.com, Amazon.com, All.biz, Satu.kz. При этом в нефтяной сфере Югра добилась рекордных показателей - преодолен важны рубеж - добыта 12-миллиардная тонна нефти, а также введены в эксплуатацию 7 новых месторождений в течение года.

В Тюменской области по итогам 9 месяцев 2020 года отмечен рост промышленного производства (127,1% к уровню января - сентября 2019 года в сопоставимых ценах).

В Курганской области запустили торговую площадку для местных продуктов «Покупай Курганское онлайн». Жители региона смогут приобрести продукты, одежду, бытовые товары, заказать еду из ресторанов и кафе в одном месте не выходя из дома.

Строительство

В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе строится 590 тыс. кв кв м жилья или 194 многоквартирных дома. До конца года власти рассчитывают ввести в эксплуатацию 150 тыс. кв м жилой площади.

В Свердловской области за 10 месяцев построено 1,5 млн кв м жилья. Этот показатель на 8,8% превышает прошлогодние объемы строительства. Также в регионе отремонтировано 60 км сельских дорог.

Курганская область потратила на ремонт школ и детских садов более 1,5 млрд рублей. Благодаря этим средствам преобразились более 200 образовательных учреждений региона.

Транспорт

На линию между Салехардом и Лабытнанги на Ямале готовятся выйти суда на воздушной подушке.

Современный скоростной поезд "Ласточка" Челябинской области начал совершать рейсы по маршруту Челябинск - Магнитогорск.

В Екатеринбурге на линию выйдут 57 новых газомоторных автобусов большого класса. Новые автобусы оборудованы кондиционерами, автоматической системой обнаружения и тушения пожара, системой видеонаблюдения, тахографами, Wi-Fi, системой контроля за состоянием водителя и оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров.



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