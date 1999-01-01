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Международный авиационно-космический салон
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Юбилейный XV авиасалон МАКС-2021 подводит итоги

Июл 28
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Юбилейный XV авиасалон МАКС-2021 подводит итоги


Завершился Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Первые три дня работы салона были отведены бизнес-сообществу, но уже начиная с пятницы, на МАКС "слетались" любители авиации всех возрастов. Давайте посмотрим на итоги сегодняшнего МАКСа.

В этом году, несмотря на пандемию, авиасалон МАКС-2021 посетило более 135 тыс. человек. Свои экспозиции, в рамках салона, представили 538 отечественных и 91 зарубежная компания из 20 стран, а в онлайн-формате к выставке присоединились еще 202 зарубежных участника из 53 стран. Поэтому общее число участников салона достигло 831 экспонента из 56 стран мира. А общий объем заключенных контрактов и подписанных соглашений составил 265 млрд рублей.

По сложившейся традиции, работу авиасалона открыл Президент России Владимир Путин. Глава государства приветствовал участников и гостей авиасалона и отметил международный статус мероприятия. Страной-партнером МАКС в этом году стал Казахстан.

В выставке авиасалона, которая заняла площадь в 105 тыс. кв. метров, свои экспонаты представили крупнейшие российские и мировые представители авиационно- космической отрасли. В рамках салона свои национальные экспозиции представили Казахстан, Бельгия, Германия, Иран, Канада, Республика Беларусь, Франция и Чехия.

Среди новинок МАКСа необходимо отметить премьерные показы такой авиационной техники, как новейший легкий тактический самолет Checkmate, среднемагистральный лайнер МС-21-310, с отечественными двигателями ПД-14, региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, легкий многоцелевой самолет «Байкал». А также модернизированные вертолеты Ми-171А3 для нефтяных платформ, Ка-32А11М с новым оборудованием, «Ансат-М» с увеличенной дальностью полета. И, конечно, нельзя обойти вниманием премьеры «Объединенной двигателестроительной корпорации» такие, как, например, демонстратор газогенератора двигателя ПД-8, который планируется использовать для самолета SSJ-New.

А среди иностранных новинок отметились широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Airbus A350-1000 и среднемагистральный Airbus A220-300.

Во время деловой части МАКС-2021 состоялось более 100 конференций, семинаров, круглых столов, стратегических сессий и более 350 докладов, которые посетили свыше 3000 экспертов, включая более 2000 человек присоединившихся к мероприятиям в Конгресс-зале раздела Future Hub и порядка 33 тыс. посетителей официального сайта авиасалона, где проходила онлайн-трансляция мероприятий.

При этом, на площадке салона, компании подписали контракты и соглашения на сумму, превышающую 265 млрд рублей. Среди крупнейших можно назвать поставки самолетов Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300, вертолетов Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-171А3, а компания «Казахстанская авиационная индустрия» купила 20% компании «Байкал-Инжиниринг». Много крупных контрактов в сфере финансирования заключил «Новикомбанк».

И, наконец, авиашоу, которое является отличительной особенностью МАКСа. В этом году свое мастерство продемонстрировали пилоты российских авиационных групп «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты» и «Первый полет». Иностранными участниками летного шоу стали пилоты индийской пилотажной группы Sarang, на вертолетах Dhruv. Всего же в авиашоу МАКСа участвовали более 80 летательных аппаратов, а на статической стоянке авиасалона было продемонстрировано еще 133 летательных аппарата.

Особо хочется отметить организацию работы транспорта, которая была проведена на высшем уровне, обеспечив максимальный комфорт участникам и гостям салона, работу волонтеров, оказавших существенную помощь организаторам мероприятия, а также сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии, которые обеспечивали общественную и антитеррористическую безопасность.

Следующий МАКС пройдет в июле-августе 2023 года в подмосковном Жуковском. Как сообщили организаторы и устроитель салонов, распоряжением Правительства Российской Федерации № 1846-р от 07 июля 2021 года, МАКС-2023 был включен в перечень международных выставок продукции военного назначения, которые проводятся на территории нашей страны в 2023 году. Международный авиационно-космической салон в шестнадцатый раз состоится в июле-августа 2023 года в г. Жуковский, Московской области.

До встречи на МАКС-2023!



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