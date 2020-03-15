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Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии

Май 14
ТПП РФ
Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии

Представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Турции Илья Корнилов - об антикризисных мерах, принимаемых в этой стране.
Ситуация с распространением коронавируса в Турции внесла видимые коррективы в планы высшего руководства по возврату на докризисный трек. В сжатые сроки было принято решение о выделении свыше 15 млрд. долларов США бюджетных средств на компенсацию потерь малого и среднего бизнеса в рамках программы «Щит экономической стабильности». По состоянию на 13 мая размер финансовой помощи достиг отметки в 34,42 млрд долларов США. Это частично позволило нивелировать возникшие расходы у представителей местного бизнеса. Однако последние данные турецкого института статистики TUIK говорят об обратном. Безработица в Турции стремительно растет и на середину апреля превышает 13 процентов в среднем по стране. Ситуация с безработицей среди молодежи еще хуже – на данный момент этот показатель вплотную приближается к 25%. В соответствии с самым пессимистичным сценарием, число безработных в Турции может достигнуть отметки в 10 млн. человек.

В тоже время турецкая лира перешагнула историческую отметку и торгуется в пределах 6.9-7.0 по отношению к доллару США.

Ранее анонсированные официальные данные говорят о росте промышленного производства, за счет которого Турция планирует выбраться из рецессии. Однако многие считают целевые показатели экономического роста в 4% по итогам 2020 года чрезвычайно оптимистичными. Скорректированные ожидания по экономическому росту на ближайшие 3 года скорее составят 0.5%-2%-2.8% в период до 2022 года. Несмотря на в целом негативную картину экономика Турции в нынешней ситуации также имеет и ряд неоспоримых преимуществ. Позитивная динамика роста по сравнению с другими развивающимися странами объясняется сильным импульсом со стороны внутреннего потребления. Также, будучи нетто-импортером углеводородов Турция получает дополнительные выгоды от ситуации на мировом рынке сырья, кратно снижая расходы на импорт нефти и газа.

Одним из наиболее пострадавших секторов экономики Турции является туризм. По результатам 2019 года в стране зафиксирован рекордный доход от этих услуг в размере 34,5 млрд. долларов США. Однако сейчас приостановка авиасообщения, изменения потребительских привычек, равно как и ожидаемое повышенное внимание к теме социальной самоизоляции наверняка отбросят отрасль на несколько лет назад. По предварительным оценкам, в этом году доходы от туризма в бюджет страны не смогут перешагнуть отметку в 10 млрд. долларов. При этом турпоток сократится более чем на 80%. Тем не менее по заявлениям министра туризма Турции к концу мая страна может быть открыта для внутреннего туризма в случае, если ситуации с распространением коронавируса стабилизируется. В начале мая также объявлено о постепенном снятии ограничений на внутренние и международные рейсы. Однако российское направление в первую волну включено не было.

Согласно принятой годом ранее Новой экономической программе (НЭП) Турции, в течение ближайших 2-х лет Центробанк совместно с Министерством Финансов и Казначейством должен предпринимать «поступательные шаги к снижению инфляции с целью выйти на показатель в 9% к концу 2022 года». При этом уже в текущем году инфляция должна была находиться на отметке в 9,7%. Однако на деле она по-прежнему находится в коридоре 12-13.8% и предпосылок к изменению ситуации пока не видно.

В рамках работы по наращиванию экспорта в постпандемийный период, Министерство торговли Турции (Ministry of Trade) инициировало увеличение финансирования проектов в сфере цифровизации торговли, в частности создания виртуальных платформ и методов цифрового маркетинга. Особое внимание планирует уделить виртуальным бизнес-миссиям, выставкам и электронным торговым площадкам. Пилотными станут «виртуальные поездки местного бизнеса» в США, Мексику и Польшу. По мере обкатки систем, переход на «цифру» запланирован и в сфере выставочной деятельности, где система будет обкатываться на сельскохозяйственных выставках. При этом стоит отметить, что проведенный опрос среди партнерских торговых и промышленных палат Турции продемонстрировал интерес и готовность последних к взаимодействию с Россией в таком формате.

Начиная с 11 мая промышленность и турецкий бизнес начинают постепенно возвращаться к нормальной жизни. С этого дня официально возобновляют свою работу торговые центры, салоны красоты и парикмахерские. С 1 июня начнут открываться кафе, рестораны, места культурного отдыха и т.д.

Меры, предпринятые правительством в рамках борьбы с последствиями пандемии:

1.Компании освобождаются от уплаты НДС за 2 квартал с отсрочкой на 6 месяцев. Это касается различных отраслей экономики, в т.ч. металлургии, производства продуктов питания и текстиля, логистики и др.

2.В течение 2 квартала снижена ставка НДС на авиаперевозки с 18 до 1%.

3.Экспортерам предоставляется временная финансовая поддержка на хранение товаров ввиду падения спроса на ключевых рынка в ЕС, США и России.

4.Экспортерам предоставляется 3-х месячная отсрочка перед банками на погашение кредитов;

5.Фонд кредитных гарантий увеличен с 3,35 до 7.7 млрд. долларов США.

6.2/3 заработных плат работников на предприятиях, которые столкнулись с частичной или полной приостановкой производств, оплачивается за счет правительства. Сумма выплаты не превышает установленный в Турции МРОТ.

7.Правительство предоставляет финансовую поддержку компаниям с целью, чтобы они получили возможность отсрочить на 3 месяца выплату по кредитным обязательствам.

8.Правительство предоставляет 136.000 компаний, входящих в программу поддержки МСП KOSGEB, возможность отсрочить платежи по кредитам на 3 месяца. KOSGEB в свою очередь берет на себя обязательства по финансовой поддержке компаний. В соответствии с поручением президента Турции от 3 апреля 2020 г. KOSGEB увеличит размер кредитного фонда на развитие экспорта и наращивания производства с 300000 до 3 млн. турецких лир.

Меры, предпринятые Центробанком Турции:

В рамках программы по сохранению динамики в экспорте ЦБ продлил срок предоставления льготных кредитов для экспортеров, деноминированных в турецких лирах на следующих условиях:

1.Суммарный лимит 60 млрд. тур.лир был выделен под обслуживание кредитов.

2.Из них 20 млрд. лир на утилизацию кредитов через турецкий Эксимбанк, 30 млрд. – утилизация кредитов через госбанки, 10 – через другие финансовые учреждения.

3.Максимальный размер кредита для МСП установлен на отметке в 25 млн лир и 50 млн. лир для крупных компаний.

4.Процентная ставка по таким кредитам будет на 150 б.п. пунктов ниже еженедельной ставки РЕПО, устанавливаемой Центробанком.

Также принят/планируется к принятию ряд мер по снижению негативного влияния пандемии:

1.Работодатели не вправе расторгать трудовые договоры в течение трех месяцев, независимо от того, подпадают ли они под действие трудового законодательства или нет (с 17.04.2020 года до 17.07.2020 года). Расторжение в связи с нарушением кодексов этики и принципов добросовестности или аналогичные случаи исключены. В тех случаях, когда действует запрет на увольнение, работодатель может потребовать от работника взять неоплачиваемый отпуск. Президент Республики уполномочен продлить срок действия запрета на расторжение договора в общей сложности на срок до 6 месяцев.

2.Денежная поддержка заработной платы работников, ушедших в неоплачиваемый отпуск. Работники, взявшие неоплачиваемый отпуск и чей трудовой договор был расторгнут после 15/3/2020 года без какого-либо права на пособие по безработице, получают денежную поддержку в размере 39,24 TL в день (1177,20 в месяц) из Фонда по безработице.

3.Ограничения на дивидендные выплаты (не затрагивает иностранные представительства, чьи материнские компании расположены за пределами Турции). В соответствии с внесенными поправками к Торговому кодексу Турции, в период до 30 сентября с.г. в качестве дивидендов компанией может быть выплачено не более 25% от чистой прибыли за 2019 год. Накопленная и операционная прибыль не может рассматриваться в качестве базы для дивидендов.

К вопросу о российско-турецком сотрудничестве:

Лидерами российского экспорта в Турцию в 1 кв. с.г. оставались минеральные продукты/углеводороды (более 40%), металлы и изделия из них (16%), продукты растительного происхождения (12%).

В январе-марте 2020 года объем турецкого экспорта в РФ составил порядка 1 млрд. долларов США. Лидеры экспорта: свежие овощи и фрукты, запасные части и компоненты для легковых автомобилей, продукция химической промышленности. Также существенно выросли продажи в секторе готовой одежды.

Будучи экспортноориентированной экономикой Турция по прежнему рассматривает российскую продукцию исключительно через призму сырьевой составляющей. Доля данной категории (свыше 50% от общего экспорта) используется местными производителями для кратного увеличения добавочной стоимости конечного продукта, реализуемого на главный для себя экспортный рынок – европейский. Нередки случае и обратной поставки в Россию готового товара, произведенного из отечественного сырья.

Наиболее перспективным в настоящее время видится активизация инвестиционного сотрудничества и организация совместных производств, как на территории Российской Федерации, так и в Турецкой Республике.

Сохраняется высокая заинтересованность турецких компаний – производителей мебели и изделий из древесины к импорту российских пиломатериалов. Визиты ряда российских областных ТПП в Турцию лишний раз подчеркнули этот факт. Однако особенности реализации этого вида товаров через оптовиков, затрудняют процесс выхода на рынок либо на конкретного производителя мебели и иных изделий. Кроме того, Турция регулярно прибегает к использованию тарифных/нетарифных методов регулирования импорта и данную категорию сырья в текущем году также коснулось повышение ввозных пошлин.

В отношении отдельных категорий российского экспорта Турция продолжает проводить политику тарифной и нетарифной защиты внутреннего рынка, в связи с чем регулярно перекраивает размеры ввозных пошлин. В этом году данные действия затронули/затронут текстильную, кожевенную, фармацевтическую и другие области. В среднем размер повышения составит от 10-20% от номинальной пошлины на конец 2019 года.

14 Май 2020, ТПП РФ


 
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