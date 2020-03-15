Турция: помогая бизнесу, страна преодолевает последствия пандемии
Представитель Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Турции Илья Корнилов - об антикризисных мерах, принимаемых в этой стране.
В тоже время турецкая лира перешагнула историческую отметку и торгуется в пределах 6.9-7.0 по отношению к доллару США.
Ранее анонсированные официальные данные говорят о росте промышленного производства, за счет которого Турция планирует выбраться из рецессии. Однако многие считают целевые показатели экономического роста в 4% по итогам 2020 года чрезвычайно оптимистичными. Скорректированные ожидания по экономическому росту на ближайшие 3 года скорее составят 0.5%-2%-2.8% в период до 2022 года. Несмотря на в целом негативную картину экономика Турции в нынешней ситуации также имеет и ряд неоспоримых преимуществ. Позитивная динамика роста по сравнению с другими развивающимися странами объясняется сильным импульсом со стороны внутреннего потребления. Также, будучи нетто-импортером углеводородов Турция получает дополнительные выгоды от ситуации на мировом рынке сырья, кратно снижая расходы на импорт нефти и газа.
Одним из наиболее пострадавших секторов экономики Турции является туризм. По результатам 2019 года в стране зафиксирован рекордный доход от этих услуг в размере 34,5 млрд. долларов США. Однако сейчас приостановка авиасообщения, изменения потребительских привычек, равно как и ожидаемое повышенное внимание к теме социальной самоизоляции наверняка отбросят отрасль на несколько лет назад. По предварительным оценкам, в этом году доходы от туризма в бюджет страны не смогут перешагнуть отметку в 10 млрд. долларов. При этом турпоток сократится более чем на 80%. Тем не менее по заявлениям министра туризма Турции к концу мая страна может быть открыта для внутреннего туризма в случае, если ситуации с распространением коронавируса стабилизируется. В начале мая также объявлено о постепенном снятии ограничений на внутренние и международные рейсы. Однако российское направление в первую волну включено не было.
Согласно принятой годом ранее Новой экономической программе (НЭП) Турции, в течение ближайших 2-х лет Центробанк совместно с Министерством Финансов и Казначейством должен предпринимать «поступательные шаги к снижению инфляции с целью выйти на показатель в 9% к концу 2022 года». При этом уже в текущем году инфляция должна была находиться на отметке в 9,7%. Однако на деле она по-прежнему находится в коридоре 12-13.8% и предпосылок к изменению ситуации пока не видно.
В рамках работы по наращиванию экспорта в постпандемийный период, Министерство торговли Турции (Ministry of Trade) инициировало увеличение финансирования проектов в сфере цифровизации торговли, в частности создания виртуальных платформ и методов цифрового маркетинга. Особое внимание планирует уделить виртуальным бизнес-миссиям, выставкам и электронным торговым площадкам. Пилотными станут «виртуальные поездки местного бизнеса» в США, Мексику и Польшу. По мере обкатки систем, переход на «цифру» запланирован и в сфере выставочной деятельности, где система будет обкатываться на сельскохозяйственных выставках. При этом стоит отметить, что проведенный опрос среди партнерских торговых и промышленных палат Турции продемонстрировал интерес и готовность последних к взаимодействию с Россией в таком формате.
Начиная с 11 мая промышленность и турецкий бизнес начинают постепенно возвращаться к нормальной жизни. С этого дня официально возобновляют свою работу торговые центры, салоны красоты и парикмахерские. С 1 июня начнут открываться кафе, рестораны, места культурного отдыха и т.д.
Меры, предпринятые правительством в рамках борьбы с последствиями пандемии:
1.Компании освобождаются от уплаты НДС за 2 квартал с отсрочкой на 6 месяцев. Это касается различных отраслей экономики, в т.ч. металлургии, производства продуктов питания и текстиля, логистики и др.
2.В течение 2 квартала снижена ставка НДС на авиаперевозки с 18 до 1%.
3.Экспортерам предоставляется временная финансовая поддержка на хранение товаров ввиду падения спроса на ключевых рынка в ЕС, США и России.
4.Экспортерам предоставляется 3-х месячная отсрочка перед банками на погашение кредитов;
5.Фонд кредитных гарантий увеличен с 3,35 до 7.7 млрд. долларов США.
6.2/3 заработных плат работников на предприятиях, которые столкнулись с частичной или полной приостановкой производств, оплачивается за счет правительства. Сумма выплаты не превышает установленный в Турции МРОТ.
7.Правительство предоставляет финансовую поддержку компаниям с целью, чтобы они получили возможность отсрочить на 3 месяца выплату по кредитным обязательствам.
8.Правительство предоставляет 136.000 компаний, входящих в программу поддержки МСП KOSGEB, возможность отсрочить платежи по кредитам на 3 месяца. KOSGEB в свою очередь берет на себя обязательства по финансовой поддержке компаний. В соответствии с поручением президента Турции от 3 апреля 2020 г. KOSGEB увеличит размер кредитного фонда на развитие экспорта и наращивания производства с 300000 до 3 млн. турецких лир.
Меры, предпринятые Центробанком Турции:
В рамках программы по сохранению динамики в экспорте ЦБ продлил срок предоставления льготных кредитов для экспортеров, деноминированных в турецких лирах на следующих условиях:
1.Суммарный лимит 60 млрд. тур.лир был выделен под обслуживание кредитов.
2.Из них 20 млрд. лир на утилизацию кредитов через турецкий Эксимбанк, 30 млрд. – утилизация кредитов через госбанки, 10 – через другие финансовые учреждения.
3.Максимальный размер кредита для МСП установлен на отметке в 25 млн лир и 50 млн. лир для крупных компаний.
4.Процентная ставка по таким кредитам будет на 150 б.п. пунктов ниже еженедельной ставки РЕПО, устанавливаемой Центробанком.
Также принят/планируется к принятию ряд мер по снижению негативного влияния пандемии:
1.Работодатели не вправе расторгать трудовые договоры в течение трех месяцев, независимо от того, подпадают ли они под действие трудового законодательства или нет (с 17.04.2020 года до 17.07.2020 года). Расторжение в связи с нарушением кодексов этики и принципов добросовестности или аналогичные случаи исключены. В тех случаях, когда действует запрет на увольнение, работодатель может потребовать от работника взять неоплачиваемый отпуск. Президент Республики уполномочен продлить срок действия запрета на расторжение договора в общей сложности на срок до 6 месяцев.
2.Денежная поддержка заработной платы работников, ушедших в неоплачиваемый отпуск. Работники, взявшие неоплачиваемый отпуск и чей трудовой договор был расторгнут после 15/3/2020 года без какого-либо права на пособие по безработице, получают денежную поддержку в размере 39,24 TL в день (1177,20 в месяц) из Фонда по безработице.
3.Ограничения на дивидендные выплаты (не затрагивает иностранные представительства, чьи материнские компании расположены за пределами Турции). В соответствии с внесенными поправками к Торговому кодексу Турции, в период до 30 сентября с.г. в качестве дивидендов компанией может быть выплачено не более 25% от чистой прибыли за 2019 год. Накопленная и операционная прибыль не может рассматриваться в качестве базы для дивидендов.
К вопросу о российско-турецком сотрудничестве:
Лидерами российского экспорта в Турцию в 1 кв. с.г. оставались минеральные продукты/углеводороды (более 40%), металлы и изделия из них (16%), продукты растительного происхождения (12%).
В январе-марте 2020 года объем турецкого экспорта в РФ составил порядка 1 млрд. долларов США. Лидеры экспорта: свежие овощи и фрукты, запасные части и компоненты для легковых автомобилей, продукция химической промышленности. Также существенно выросли продажи в секторе готовой одежды.
Будучи экспортноориентированной экономикой Турция по прежнему рассматривает российскую продукцию исключительно через призму сырьевой составляющей. Доля данной категории (свыше 50% от общего экспорта) используется местными производителями для кратного увеличения добавочной стоимости конечного продукта, реализуемого на главный для себя экспортный рынок – европейский. Нередки случае и обратной поставки в Россию готового товара, произведенного из отечественного сырья.
Наиболее перспективным в настоящее время видится активизация инвестиционного сотрудничества и организация совместных производств, как на территории Российской Федерации, так и в Турецкой Республике.
Сохраняется высокая заинтересованность турецких компаний – производителей мебели и изделий из древесины к импорту российских пиломатериалов. Визиты ряда российских областных ТПП в Турцию лишний раз подчеркнули этот факт. Однако особенности реализации этого вида товаров через оптовиков, затрудняют процесс выхода на рынок либо на конкретного производителя мебели и иных изделий. Кроме того, Турция регулярно прибегает к использованию тарифных/нетарифных методов регулирования импорта и данную категорию сырья в текущем году также коснулось повышение ввозных пошлин.
В отношении отдельных категорий российского экспорта Турция продолжает проводить политику тарифной и нетарифной защиты внутреннего рынка, в связи с чем регулярно перекраивает размеры ввозных пошлин. В этом году данные действия затронули/затронут текстильную, кожевенную, фармацевтическую и другие области. В среднем размер повышения составит от 10-20% от номинальной пошлины на конец 2019 года.
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