Третий день работы МАКС



Третий день работы Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 стал наиболее активным с точки зрения заключения контрактов и подписания соглашений.

А самым активным можно признать «Рособоронэкспорт». Компании удалось заключить 13 контрактов на экспорт отечественной военной техники на общую сумму более 1 млрд евро, проведя презентацию продукции для более чем 30 делегаций из 20 стран. Больше всего зарубежные покупатели интересовались истребителями МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военными транспортниками Ил-76МД-90А(Э), заправщиками Ил-78МК-90А, боевыми вертолетами Ми-28НЭ и Ка-52, транспортными Ми-171Ш и многоцелевыми Ка-226Т, а также ЗРПК «Панцирь-С1» и, конечно, новейшим легким тактическим самолетом Checkmate, который госкорпорация Ростех впервые показала на МАКС-2021.

Государственная транспортная лизинговая компания передаст в лизинг Единой дальневосточной авиакомпании 19 Ил-114-300, авиапредприятию «Ельцовка» - 8 вертолетов Ми-8МТВ-1, а вот авиакомпания «Конверс Авиа» в ходе работы салона получила в лизинг вертолет Ми-8МТВ-1.

Холдинг «Вертолеты России» поставит МЧС России 9 вертолетов Ми-38ПС. И будет сотрудничать с ПАО «Газпром», обязуясь поставить сертифицированные вертолеты морского предназначения Ми-171А3.

«Объединенная двигателестроительная корпорация» намеревается обслуживать двигатели SaM146, установленные на SSJ-100 авиакомпании «Ред Вингс», и двигатели ТВ3-117 и ВК-2500, установленные на вертолетах в Беларуси, Кыргызстане и Узбекистане.

Первым контрактом, заключенным в странах СНГ, стал документ подписанный Airbus и Air Manas. Речь в соглашении идет о предоставлении услуг по пулингу и ремонту компонентов для машин A220. Контракт заключен на почасовое обслуживание и предоставляет доступ к пулу запасных частей Airbus и ремонтным услугам.

Новикомбанк и «Объединенная авиастроительная корпорация» договорились о финансировании кооперации в рамках программы серийного производства МС-21 на сумму в 20 млрд рублей. А с «Вертолетами России» банк договорился о финансировании инвестиционных проектов на сумму в 7 млрд рублей.

В рамках Деловой программы авиасалона состоялось более 30 конференций, круглых столов, семинаров и презентаций, одним из самых масштабных из которых стал круглый стол «Перспективы развития авиационного тренажеростроения» холдинга «Технодинамика». В ходе мероприятия участники обсудили проблемы и основные пути развития технических средств обучения авиационного персонала.

А среди наиболее интересных можно отметить III Международную конференцию «Аддитивные технологии для аэрокосмоса 2021», проведенную Национальным исследовательским технологическим университетом НИТУ «МИСиС». В ходе мероприятия были обозначены проблемы получения 3D-изделий с использованием передовых методов SLM, SLS, DMD, обсуждены вопросы получения композитов аддитивными методами, рассмотрены перспективы внедрения в промышленность аддитивных керамических и композитных технологий, а также круг вопросов нанопроизводства.

Летное шоу состояло из 15 выступлений. Высший пилотаж продемонстрировали авиационные группы «Беркуты», «Русские Витязи» и индийские Sarang, групповым строем пролетели отечественные вертолеты, одиночные полеты совершили пассажирские лайнеры МС-21, Sukhoi Superjet 100, Ил-114-300 и Airbus A350-1000, а боевая авиация была представлена машинами Су-57, Су-30СМ и МиГ-35.

И, немного цифр. В третий день авиасалон МАКС-2021 посетили 16 830 человек. Официальным сайтом и аккаунтами МАКС в социальных сетях пользовались более 55 тыс. и 234 тыс. человек соответственно.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начал работу 20 июля в подмосковном Жуковском, авиасалон будет принимать гостей до 25 июля включительно. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".